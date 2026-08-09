Braun: Korona chce radykalnie uwolnić polską przedsiębiorczość. Postawić z głowy na nogi

Lider Konfederacji Korony Polskiej gościł w weekend w Busku-Zdroju, gdzie przy okazji targów książki prawicowej spotkał się z mieszkańcami i turystami i powiedział kilka słów o programie politycznym ugrupowania. Braun powtórzył główne hasło partii: odzyskać niepodległość i poruszył m.in. kwestie geopolityki, ekonomii i potrzeby stworzenia w Polsce warunków do repatriacji Polaków do kraju przy jednoczesnym zablokowaniu masowej migracji z państw zupełnie odmiennych cywilizacyjnie od Polski.

Jeśli chodzi o przedsiębiorczość w Polsce, Korona chce, by socjalizm został odrzucony, a działalność gospodarcza odbywała się w myśl formuły co nie jest zabronione, jest dozwolone.

Grzegorz Braun: Radykalnie uwolnić polską przedsiębiorczość

– Chcemy radykalnie uwolnić polską przedsiębiorczość. PIT i CIT do likwidacji, ZUS do wygaszenia. Szereg złowrogich skrótów, jak KSeF czy SENT. My to wszystko chcemy wyrzucić na śmietnik historii po to, żeby swój do swego po swoje, żeby polski przedsiębiorca ze szczególnym uwzględnieniem MiS-iów, małych i średnich, mikroprzedsiębiorców, nie musieli w panice i wiecznym strachu przed urzędami skarbowymi próbować związać koniec z końcem gdzieś tam na obszarach szarej strefy – powiedział Braun.

– Chcemy, żeby polska przedsiębiorczość kwitła, ale nie jest to możliwe w sytuacji, w której każdy zieleniak jest zmuszony do tego, żeby co najmniej ze dwie księgowe na skrzynkę rzodkiewki, którą się tam sprzeda, zatrudniać. Który zieleniak może zatrudniać biegłych księgowych? A w relacji przedsiębiorcy z administracją skarbową obowiązuje przecież domniemanie winy. Nie cywilizowane domniemanie niewinności, tylko domniemanie winy. My to wszystko chcemy zmienić – zapewnił polityk.





Konfederacja Korony o warunkach dla migracji Polaków do kraju

Braun zaznaczył, że Korona chce zmienić warunki działalności gospodarczej "nie wywracając świat do góry nogami, tylko stawiając z głowy na nogi".

– Chcemy po prostu powrotu do normalności, powrotu do polskości, powrotu do wolności i bezpieczeństwa. Żeby Polakom dać bezpieczeństwo, potrzebujemy polskiego strażnika na granicy i polskiego policjanta na ulicy. I skoro chcemy, żeby oni zapewniali nam bezpieczeństwo, to musimy też im zapewnić bezpieczeństwo, uwolnić ich spod wpływów politycznych, obcych, zagranicznych – powiedział prezes KKP.

– Tego właśnie chcemy w Busku, w okolicy, w pięknych Górach Świętokrzyskich i w Polsce jak ona długa i szeroka. Chcemy tego szerzej niż tylko w Polsce, chcemy tego także dla naszych rodaków, którzy gdzieś tam są w szerokim świecie – podkreślił polski poseł do PE.

– Chcielibyśmy, żeby ruszyła migracja Polaków do Polski. Nie Subsaharyjczyków, nie Ukraińców czy jakichś innych egzotycznych przybyszów ze wschodu i zachodu. Chcemy, żeby jeśli już, żeby w Polsce chcieli osiedlać się Polacy, których jest bez liku w szerokim świecie. Oni właśnie się połapali, że i w tym szerokim świecie nie będzie już bezpieczeństwa dla nich i ich własnych dzieci, jeżeli nie zadbamy o swoje bezpieczeństwo i wolność tutaj nad Wisłą – mówił Braun.

Czytaj też:

Braun: Korona prezentuje program radykalnej normalizacji