Kraków. Imigranci nękali kobietę i rzucili się na pasażerów

O sprawie napaści w miejskim tramwaju napisała "Gazeta Krakowska". W południowej części Krakowa w rejonie przystanku "Bieżanowska" sześciu agresywnych obcokrajowców zaczęło nękać jedną z pasażerek. Gdy dwóch Polaków zobaczyło, co się dzieje, stanęło w jej obronie. W reakcji zostali zaatakowani fizycznie przez agresorów. Obcokrajowcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Nagranie trafiło do sieci. Widać na nim, że napastnicy są obcokrajowcami. Policjanci informują już o pierwszych zatrzymaniach.

Kraków. Imigranci nękali kobietę w tramwaju

Na razie dokładne okoliczności zdarzenia nie są znane. Z relacji świadków oraz dotychczasowych czynności operacyjnych policjantów wynika, że konflikt rozpoczął się od wulgarnego i natarczywego zaczepiania podróżującej tramwajem kobiety przez grupę obcokrajowców. Jak się okazało, było ich sześciu. Imigranci zachowywali się prowokacyjnie i głośno, wywołując narastający stres wśród pozostałych współpasażerów – wskazują świadkowie.

Jedynie dwaj Polacy nie zamierzali przyglądać się sytuacji biernie. Mężczyźni stanęli w obronie zaczepianej kobiety, próbując w pokojowy sposób uspokoić napastników i odciągnąć ich od pasażerki.

Wykorzystując przewagę liczebną pobili mężczyzn, którzy chcieli ich uspokoić

W reakcji sześciu agresorów rzuciło się na mężczyzn z pięściami. Jedna z ofiar została ranna. W tramwaju wybuchł popłoch. Ludzie uciekali od walczących, ktoś krzyczał o pomoc. Cała akcja nie trwała długo, relacjonują świadkowie zajścia.

Po ataku na kobietę i interweniujących mężczyzn napastnicy wybiegli z pojazdu i pośpiesznie oddalili się w kierunku pobliskich osiedli.

Część napastników już w rękach policji

Na miejscu zdarzenia szybko zjawiła się policja. Funkcjonariusze z Komisariatu VI zabezpieczyli nagrania z monitoringu, zebrali relacje świadków i rozpoczęli obławę na sprawców.

Wiadomo już, że część napastników została już namierzona i zatrzymana. Obecnie trwają kolejne czynności procesowe, a policjanci ustalają szczegółowe dane pozostałych uczestników napaści.

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