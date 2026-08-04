Z koalicji rządzącej do klubu Morawieckiego? Poseł zabrał głos

Portal TVP Info podał, że szeregi klubu Rozwój Plus może zasilić poseł Centrum Rafał Komarewicz. "Jak dowiedziała się reporterka TVP Info Adamina Sajkowska, poseł miał wyrazić chęć dołączenia do klubu Rozwój Plus. Rozmowy na ten temat mają właśnie się toczyć. Komarewicz – twierdzą nasi rozmówcy – w zamian za zasilenie ław poselskich nowo powstałego klubu oczekuje wysokiego miejsca na krakowskiej liście w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych" – mogliśmy przeczytać.

Podkreślono, że decyzja zapadnie prawdopodobnie pod koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia.

Komarewicz reaguje

Do sensacyjnych doniesień odniósł się sam zainteresowany. "Wyżyny dziennikarstwa w Telewizji Publicznej. Nie jestem posłem Polski 2050, ani członkiem żadnej partii. Należę do klubu parlamentarnego Centrum. Wystarczy 30 sekund by sprawdzić to na stronie Sejmu" – napisał Rafał Komarewicz, nawiązując do wpadki TVP Info.

"W ostatnich tygodniach zapisywano mnie już do PiS, Konfederacji, a teraz Rozwoju Plus. Podawanie tylu nieprawdziwych informacji w jednym krótkim tweecie naprawdę źle świadczy o rzetelności Telewizji Publicznej" – stwierdził parlamentarzysta.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Rafał Komarewicz był liderem listy Trzeciej Drogi w okręgu krakowskim. Uzyskał mandat posła, zdobywając 44 808 głosów (5,92 proc. wszystkich oddanych głosów w tym okręgu). W 2024 r. bez powodzenia kandydował na urząd prezydenta Krakowa. W lutym 2026 r., wraz z kilkunastoma innymi parlamentarzystami, podjął decyzję o odejściu z Polski 2050. Wówczas wstąpił do klubu Centrum. Wielokrotnie krytykował Koalicję Obywatelską za brak realizacji wyborczych obietnic, szczególnie tych dotyczących kwoty wolnej od podatku.

W przeszłości Komarewicz pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Z wykształcenia jest lekarzem dentystą.

Kukiz dołączy do Rozwoju Plus?

"Newsweek" poinformował, że Paweł Kukiz ma dołączyć do stowarzyszenia oraz klubu parlamentarnego Mateusza Morawieckiego. Obecnie polityk jest członkiem koła Demokracja Bezpośrednia.

Na razie Kukiz dochodzi do siebie po tym, jak spadł z drabiny, kiedy zbierał wiśnie. 9 lipca parlamentarzysta poinformował, że ma połamaną rękę, żebra i wyrostki poprzeczne kręgosłupa.

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