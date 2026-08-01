"Zaskakująca decyzja". Poseł PiS o postawie Konfederacji

Prokuratura Europejska chciała uchylenia immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej, a następnie jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Chodzi o śledztwo dotyczące korupcji, płatnej protekcji i nieprawidłowości przy wielomilionowych inwestycjach Tramwajów Śląskich

Sejm zdecydował ws. posła Króla

Sejm zdecydował w piątek o uchyleniu immunitetu, ale jednocześnie nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla parlamentarzysty.

W pierwszym głosowaniu za uchyleniem immunitetu opowiedziało się 436 posłów, przeciw było dwóch, a trzech wstrzymało się od głosu. W drugim "za" głosowało 437 deputowanych, "przeciw" – dwóch, a trzech ponownie wstrzymało się od głosu.

Posłowie nie zgodzili się jednak na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla. Za było 181 parlamentarzystów, a przeciwko – 251. Wstrzymało się pięć osób. Większość bezwzględna wynosiła 231 głosów.

Wniosek poparli posłowie PiS, Rozwoju Plus, Razem, Demokracji Bezpośredniej, troje niezrzeszonych oraz Konrad Berkowicz z Konfederacji. Przeciw była cała koalicja rządząca, 13 członków Konfederacji oraz czterech posłów niezrzeszonych. Od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji Korony Polskiej oraz dwoje deputowanych Centrum (Ewa Szymanowska i Rafał Komarewicz).

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała w środę wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi Królowi. "Za" było 15 członków komisji, przeciw był jeden poseł, natomiast jeden wstrzymał się od głosu.

Wójcik: W tej sprawie nie ma polityki, to sprawa kryminalna

Do głosowania w Sejmie odniósł się w sobotę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, poseł PiS Michał Wójcik. Polityk zwrócił uwagę na postawę parlamentarzystów Konfederacji.

"Koledzy z Konfederacji zagłosowali przeciwko zdjęciu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Królowi w celu zatrzymania go przez Prokuraturę Europejską. Nie ukrywam, że to bardzo zaskakująca decyzja" – napisał Wójcik.

Jak podkreślił poseł PiS, "w tej sprawie nie ma polityki, to sprawa kryminalna". "Są głosowania, które mówią więcej, niż frazesy" – dodał.

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