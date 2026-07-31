Sprawa posła Króla. Sejm zdecydował

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przed miesięczną przerwą wakacyjną posłowie trzykrotnie głosowali w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Pierwsze i drugie głosowanie dotyczyło zgody na pociągnięcie polityka KO do odpowiedzialności karnej. Wniosek Prokuratury Europejskiej zawierał bowiem dwa punkty z zarzutami, nad którymi parlamentarzyści głosowali oddzielnie.

W pierwszym głosowaniu za uchyleniem immunitetu opowiedziało się 436 posłów, przeciw było dwóch, a trzech wstrzymało się od głosu. W drugim "za" głosowało 437 deputowanych, "przeciw" – dwóch, a trzech ponownie wstrzymało się od głosu.

Nie będzie zatrzymania i aresztu dla Króla

Posłowie nie zgodzili się jednak na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla. Za było 181 parlamentarzystów, a przeciwko – 251. Wstrzymało się pięć osób. Większość bezwzględna wynosiła 231 głosów.

Wniosek poparli posłowie PiS, Rozwoju Plus, Razem, Demokracji Bezpośredniej, troje niezrzeszonych oraz Konrad Berkowicz z Konfederacji. Przeciw była cała koalicja rządząca, 13 członków Konfederacji oraz czterech posłów niezrzeszonych. Od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji Korony Polskiej oraz dwoje deputowanych Centrum (Ewa Szymanowska i Rafał Komarewicz).

Poważne zarzuty wobec posła KO

Na początku maja Prokuratura Europejska poinformowała, że złożyła wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z posłów na Sejm RP. Później okazało się, że chodzi o Wojciecha Króla, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych i wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.

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