Do tej samej rzeki
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Opinie
  • Krystian KratiukAutor:Krystian Kratiuk

Do tej samej rzeki

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Bulwary nad Wisłą w Warszawie
Bulwary nad Wisłą w Warszawie Źródło: PAP / Szymon Pulcyn
Z INNEJ PERSPEKTYWY W niezwykle istotnych z polskiego punktu widzenia objawieniach gietrzwałdzkich jedną z głównych ról odegrał proboszcz pozostającej wówczas pod zaborem pruskim warmijskiej wsi – Augustyn Weichsel.

Jego nazwisko oznacza tyle co… „Wisła”.

Doprawdy nadzwyczajny to zbieg okoliczności – oto Matka Boża przemawia do Polaków po polsku, a z niemieckimi władzami wadzi się niemiecki ksiądz noszący to samo nazwisko, co królowa polskich rzek. Jednocześnie niemiecka propaganda próbowała odebrać Wiśle jej polskie znaczenie i przedstawić ją jako „królową germańskich rzek”, dowód odwiecznej obecności Niemców na Wschodzie. Uregulowany nurt, wały, mosty i porty ukazywano jako dzieło pruskiego ładu, a zarazem argument na rzecz prawa do ziem, przez które rzeka płynęła.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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