Do tej samej rzeki

Jego nazwisko oznacza tyle co… „Wisła”.

Doprawdy nadzwyczajny to zbieg okoliczności – oto Matka Boża przemawia do Polaków po polsku, a z niemieckimi władzami wadzi się niemiecki ksiądz noszący to samo nazwisko, co królowa polskich rzek. Jednocześnie niemiecka propaganda próbowała odebrać Wiśle jej polskie znaczenie i przedstawić ją jako „królową germańskich rzek”, dowód odwiecznej obecności Niemców na Wschodzie. Uregulowany nurt, wały, mosty i porty ukazywano jako dzieło pruskiego ładu, a zarazem argument na rzecz prawa do ziem, przez które rzeka płynęła.