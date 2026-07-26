Ujawniono list do pracowników TVN. "Przedłużenie okresu niepewności"

Przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD) przez Paramount Skydance zostało oficjalnie opóźnione. Jak poinformowała agencja Reuters, powołując się na dokumenty złożone w piątek do sądu, strony zgodziły się zawiesić finalizację transakcji do czasu wydania wyroku w sprawie pozwu wniesionego przez grupę amerykańskich stanów. Jeśli postępowanie potrwa dłużej, maksymalny termin wstrzymania przejęcia wyznaczono na 1 czerwca 2027 roku.

Zwłoka może okazać się wyjątkowo kosztowna dla Paramount Skydance. Reuters podaje, że jeśli transakcja nie zostanie zamknięta do 30 września, spółka będzie zobowiązana do wypłacania akcjonariuszom Warner Bros. Discovery rekompensaty w wysokości około 7 mln dolarów dziennie. To oznacza, że każdy kolejny dzień opóźnienia może znacząco zwiększać koszty związane z planowaną fuzją.

Pracownicy Warner Bros. Discovery otrzymali list. Dotarł również do TVN

W piątkowy wieczór do pracowników Warner Bros. Discovery trafił wewnętrzny list podpisany przez Simona Robinsona, jednego z prezesów WBD odpowiedzialnego za studia filmowe.

Z przekazanych informacji, które cytuje portal Wirtualne Media, wynika, że przedstawiciele Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance, prokuratorzy generalni stanów oraz przedstawiciele Writers Guild of America (WGA) mają w najbliższych dniach uzgodnić możliwe terminy procesu. Następnie strony przedstawią wspólne stanowisko, które pozwoli sądowi ustalić harmonogram dalszego postępowania.

"Do tego czasu, o ile nie nastąpią żadne inne istotne wydarzenia, zamknięcie planowanej transakcji pozostanie wstrzymane. Odpowiednie zespoły będą kontynuować prace nad planowaniem integracji zgodnie z wytycznymi Biura Zarządzania Integracją (Integration Management Office)" – czytamy.

"Przedłużenie okresu niepewności"

W dalszej części wiadomości Simon Robinson przyznaje, że przedłużający się proces oznacza kolejne miesiące niepewności dla pracowników. Podkreśla jednak, że Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance nadal funkcjonują jako dwa niezależne przedsiębiorstwa, a ich codzienna działalność nie ulega zmianie.

"Wiem, że oznacza to przedłużenie okresu niepewności, który i tak już był wymagający. WBD i Paramount Skydance pozostają odrębnymi spółkami, a WBD nadal prowadzi działalność jako niezależna firma. Nasza codzienna praca trwa, a najważniejszym obszarem, na którym wszyscy powinniśmy się koncentrować, jest wspieranie naszych zespołów oraz dostarczanie wartości naszym odbiorcom i partnerom" – głosi fragment listu do pracowników Warner Bros. Discovery, wysłanego w piątek wieczorem.

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