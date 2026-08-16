Nawrocki liderem całej prawicy? Polacy ocenili

W najnowszym sondażu zrealizowanym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano: "Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki posiada odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy?".

54,4 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie twierdząco, z czego 31,7 proc. "zdecydowanie", a 22,7 proc. "raczej".

Przeciwnego zdania jest niespełna co trzeci respondent (28,8 proc.). "Raczej nie" odpowiedziało 14,7 proc. pytanych, natomiast "zdecydowanie nie" – 14,1 proc. 16,8 proc. uczestników badania nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Szczegółowe wyniki sondażu

Aż 81 proc. wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Korona, Razem) postrzega Karola Nawrockiego jako właściwego kandydata na lidera całej prawicy. 57 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 24 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania jest zaledwie 13 proc. badanych w tej grupie.

Wśród wyborców wyłącznie obu Konfederacji odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosi 77 proc. (52 proc. "zdecydowanie tak", 25 proc. "raczej tak"), przy zaledwie 1 proc. odpowiedzi "zdecydowanie nie".

Wśród zwolenników obecnej koalicji rządzącej dominują oceny krytyczne. 53 proc. ankietowanych w tej grupie uważa, że prezydent Karol Nawrocki nie ma odpowiednich predyspozycji, by stać się w przyszłości liderem całej polskiej prawicy. 33 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Natomiast 28 proc. wyborców obozu władzy pozytywnie ocenia potencjał głowy państwa.

W grupie określonej jako "pozostali wyborcy" trochę ponad połowa respondentów (51 proc.) ocenia cechy Nawrockiego pozytywnie, 20 proc. negatywnie, a 29 proc. nie ma zdania.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-9 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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