Kolejna afera. Domański się tłumaczy

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "Superwizjera", korporacja Elemental Holding jest zaangażowana w fałszowanie dokumentów związanych z recyklingiem odpadów.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że po Polsce jeżdżą ciężarówki, które – jak wynika z dokumentów – transportują odpady, chociaż w rzeczywistości do transportu odpadów nie dochodzi. W proceder jest zamieszana jedna z największych korporacji odpadowych – Elemental Holding. Firma miała otrzymać od Ministerstwa Finansów dotację na odzyskiwanie metali krytycznych.

Domański: Projekt uzyskał bardzo pozytywne opinie

Szef resortu finansów Andrzej Domański odniósł się do sytuacji na antenie TVN24.

– Z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem rozmawiałem o tej sprawie. Poprosiłem, aby ta cała procedura została objęta takim szczególnym nadzorem ze strony służb. Ani jedna złotówka nie została wypłacona na realizację tego projektu – zapewnił Domański.

Jak zaznaczył członek rządu Donalda Tuska, "to jest projekt, który dotyczy odzyskiwania metali ziem rzadkich". – Duży projekt, bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską. Projekt, który uzyskał również finansowanie z Europejskiego Funduszu Innowacyjnego oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, więc to jest projekt, który od strony merytorycznej uzyskał bardzo pozytywne opinie. Również sama umowa uzyskała pozytywną ocenę prokuratorii, więc tutaj od strony procesu wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo – mówił minister finansów.

"To nie jest oczywiście związane z materiałem TVN-u"

Gdy dziennikarz zwrócił uwagę, że gdyby nie materiał "Superwizjera", do firmy trafiłyby ogromne pieniądze, Andrzej Domański odpowiedział: "Nie, to nie jest oczywiście związane z materiałem TVN-u. Obecna sytuacja jest związana z cyklem czynności kontrolnych, które przeprowadzaliśmy i będziemy przeprowadzać, związanych z tym projektem".

– Krajowa Administracja Skarbowa również prowadzi czynności. Niestety, nie mogę oczywiście o wszystkich szczegółach opowiadać – dodał szef resortu finansów.

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