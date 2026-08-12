"Zbyt głupi i zbyt słabi". Bosak o kolejnej aferze

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "Superwizjera", korporacja Elemental Holding jest zaangażowana w fałszowanie dokumentów związanych z recyklingiem odpadów.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że po Polsce jeżdżą ciężarówki, które – jak wynika z dokumentów – transportują odpady, chociaż w rzeczywistości do transportu odpadów nie dochodzi. W proceder jest zamieszana jedna z największych korporacji odpadowych – Elemental Holding. Firma miała otrzymać od Ministerstwa Finansów dotację na odzyskiwanie metali krytycznych.

Bosak: Brak programu = brak okazji do rozkradania kasy

Sprawę skomentował w środę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Polecam poczytać jak rozchodzą się wśród przestępców miliardy z budżetowych pieniędzy, rozdawane pod szczytnymi środowiskowymi pretekstami" – napisał na portalu X polityk Konfederacji.

"W mojej ocenie politycy selekcjonowani w demokracji są zbyt głupi i zbyt słabi aby upilnować tak dużych pieniędzy i tak skomplikowanych programów dlatego należy się oprzeć pseudomoralnej pokusie i nie tworzyć takich programów jak te niżej opisane" – czytamy we wpisie parlamentarzysty.

Jak dodał: "Brak programu = brak okazji do rozkradania kasy".

Domański: Projekt uzyskał bardzo pozytywne opinie

Szef resortu finansów Andrzej Domański odniósł się do sytuacji na antenie TVN24.

– Z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem rozmawiałem o tej sprawie. Poprosiłem, aby ta cała procedura została objęta takim szczególnym nadzorem ze strony służb. Ani jedna złotówka nie została wypłacona na realizację tego projektu – zapewnił Domański.

Jak zaznaczył członek rządu Donalda Tuska, "to jest projekt, który dotyczy odzyskiwania metali ziem rzadkich". – Duży projekt, bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską. Projekt, który uzyskał również finansowanie z Europejskiego Funduszu Innowacyjnego oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, więc to jest projekt, który od strony merytorycznej uzyskał bardzo pozytywne opinie. Również sama umowa uzyskała pozytywną ocenę prokuratorii, więc tutaj od strony procesu wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo – mówił minister finansów.

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