"Pierwszy raz pan wygrał". Poseł pisze o rozwodzie pod zdjęciem Stanowskiego

Prawnik i polityk KO Roman Giertych od kilku miesięcy toczy otwarty spór z Krzysztofem Stanowskim na platformie X. Z obu stron padają wzajemne oskarżenia dotyczące kwestii finansowych czy powiązań polityczno-biznesowych. Wymiana uszczypliwości przybrała pod koniec kwietnia zaskakujący obrót. Dziennikarz zaproponował zakład o duże pieniądze, a polityk przystał na tę propozycję. Jak dotąd nie udało im się jednak podpisać umowy w tej sprawie, a każda ze stron twierdzi, że to wina oponenta.

Giertych znów uderza w Stanowskiego. Twórca Kanału Zero: Wygrał Pan

Tym razem Giertych opublikował na swoim profilu wakacyjne zdjęcie twórcy Kanału Zero w towarzystwie znajomego i dodał do niego opis, który wywołał lawinę komentarzy,

"Przy każdym rozwodzie najbardziej żal dzieci, które nie wiedzą którego rodzica wybrać. (Zdjęcie przypadkowe)" – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Stanowski nie zostawił tego bez komentarza.

"Pierwszy raz Pan wygrał, Panie Romanie. To jest tak głupie, że nie wiem, co odpisać" – stwierdził w odpowiedzi.

"Też Pana lubię" – zareagował na jego słowa Giertych.

Wpis polityka zabrzmiał dwuznacznie. Wielu internautów potraktowało go, jako nawiązanie do życia prywatnego dziennikarza, część powiązała te słowa jako uszczypliwość związaną z rozłamem w PiS i rzekomymi powiązaniami Stanowskiego z politykami tej frakcji.

"Ja się tak zastanawiam, jak ktoś spotyka Giertycha na ulicy, czy w sklepie. To ludzie się z niego śmieją? Czy plują mu w twarz? Jak to możliwe że taki gość, funkcjonuje normalnie w społeczeństwie, ale nikt nie reaguje na jego głupotę, chyba że się mylę"; "Niby poseł na Sejm, niby poważny adwokat, ale mentalnie dziecko z piaskownicy..."; "LPR, młodzież wszechpolska, pis. Pamiętamy"; "W sumie,że by to było tak glupie,że aż zabawne gdyby to nie napisał poseł na sejm, na którego płacimy podatki"; "WTF? Roman nie pij już..... Albo odluz telefon..."; "Ty się dobrze czujesz?" – czytamy w komentarzach.

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