Kanał Zero punktuje polityka KO. "Niepotrzebnie się Pan oburzał"

Na portalu Zero.pl pojawił się artykuł dotyczący Romana Giertycha. Dziennikarz Paweł Figurski wraca do poglądów polityka sprzed lat, które dziś mogą zaskakiwać część jego wyborców.

"Panie @GiertychRoman, z tą babą przywiązaną do słupa, to ja tylko Pana cytowałem. Niepotrzebnie się Pan oburzał" – skomentował Krzysztof Stanowski na platformie X.

Szokujące poglądy Romana Giertycha. Chciał zakazać rozwodów i stawiał na Rosję

"Zakaz rozwodów i publiczna chłosta. Polska marzeń Romana Giertycha! Młody Roman Giertych chciał 'wygrać Polskę'. Gdyby ją wygrał, żylibyśmy w kraju, w którym rozwody są zakazane, a naszym celem jest powstrzymanie masonów. I nie pchalibyśmy się na Zachód, bo 'tam nas nie chcą'" – czytamy w zapowiedzi artykułu w mediach społecznościowych Kanału Zero.

Jak czytamy na Zero.pl, obecny poseł KO, opowiadał się w przeszłości m.in. za zakazem rozwodów, przekonując, że ograniczenie możliwości zakończenia małżeństwa mogłoby sprawić, że wiele par żyłoby ze sobą lepiej. twierdził również, że celem polityki państwa powinna być kobieta w domu.

Giertych ostrzegał również przed polityką Unii Europejskiej. Twierdził, że jej działania mogą doprowadzić do depopulacji Polski i spadku liczby mieszkańców kraju nawet do 20 mln. Jednocześnie jako jedno z największych zagrożeń wskazywał masonerię. Żalił się także, że postępowy Zachód i lewacy narzucają terror tolerancji.

Kontrowersje wzbudzały także jego wypowiedzi dotyczące polityki zagranicznej. Zamiast integracji z Unią Europejską Giertych opowiadał się za zbliżeniem z Rosją. Argumentował wówczas, że jest ona jedynym sąsiadem Polski, który – w jego ocenie – nie zgłasza wobec naszego kraju pretensji terytorialnych.

Polityk nie szczędził również krytyki współczesnej sztuce. Nowoczesne dzieła określał mianem "bohomazów", a malarzy tworzących obrazy przedstawiające "słonie" przekonywał, że powinni zajmować się malowaniem ścian.

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