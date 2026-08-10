Zaskakujące wyznanie kucharza prezydenta. "Sama przygotowuje posiłki"

Kucharz Karola Nawrockiego zdradził, jak od kulis wygląda codzienne życie prezydenta i jego rodziny w Pałacu Prezydenckim. Łukasz Miecznikowski opowiedział o diecie głowy państwa, posiłkach zabieranych w podróż oraz zwyczajach Marty Nawrockiej. Okazuje się, że pierwsza dama sama chętnie przejmuje stery w kuchni.

Kucharz Karola Nawrockiego zdradza sekrety Pałacu Prezydenckiego

Minął rok, odkąd Karol Nawrocki rozpoczął swoją kadencję w Pałacu Prezydenckim. Wraz z objęciem urzędu przez prezydenta ogromne zainteresowanie zaczęło budzić także życie jego najbliższych. W centrum uwagi znalazła się przede wszystkim Marta Nawrocka, która musiała odnaleźć się w zupełnie nowej roli pierwszej damy.

Teraz nieco więcej o codzienności prezydenckiej rodziny opowiedział Łukasz Miecznikowski, szef kuchni Karola Nawrockiego. W rozmowie z "Super Expressem" Miecznikowski przyznał, że prezydent zwraca dużą uwagę na swoją formę, co znajduje odzwierciedlenie również w jego jadłospisie. W diecie Karola Nawrockiego nie brakuje produktów bogatych w białko oraz warzyw. Na śniadanie pojawiają się m.in. proteinowe owsianki i omlety, a w kuchni wykorzystywane są także produkty od lokalnych dostawców.

– Pan Prezydent jest osobą bardzo skromną i naprawdę wszystko, co przygotujemy, to chętnie spożywa. Jego ulubionymi daniami są przede wszystkim zdrowe, pełne warzyw i białka produkty. Jest miłośnikiem dań z ryb w każdej postaci – powiedział.

Nawet napięty grafik i podróże nie oznaczają rezygnacji z ustalonego sposobu odżywiania. Kiedy prezydent rusza w trasę, zabiera ze sobą specjalnie przygotowane posiłki w pudełkach.

– Staramy się by Pan Prezydent nigdy nie wyszedł bez śniadania (śmiech), ale bywa różnie. Dlatego przygotowałem specjalną dietę pudełkową, którą Pan Prezydent zawsze zabiera w podróż. Mam wtedy pewność, że w wolnej chwili usiądzie i zje to, co zostało przygotowane – dodał kucharz.

Marta Nawrocka sama gotuje dla rodziny

Co ciekawe, w weekendy sytuacja w Pałacu Prezydenckim wygląda zupełnie inaczej. Wówczas przygotowywaniem posiłków dla rodziny często zajmuje się sama Marta Nawrocka. Jak przekonuje Miecznikowski, pierwsza dama dobrze radzi sobie w kuchni i zdarza jej się również podpowiadać kucharzom, na jakie smaki ma ochotę rodzina.

– Jeżeli chodzi o weekendy, to bardzo często Pani Prezydentowa przygotowuje posiłki dla całej rodziny. (...) Zdarza się oczywiście, że Pierwsza Dama podpowiada lub prosi o jakieś smaki, sama też świetnie gotuje. Pan Prezydent i jego najbliżsi to naprawdę cudowna rodzina i w zasadzie wszystko, co się znajdzie na talerzu, cieszy się uznaniem, a to nas bardzo cieszy. (...) Czasami do kuchni przychodzi Kasia albo Antek. Są uroczy i wpadają do kuchni na chwilę rozmowy. Wszyscy pracownicy kuchni ich uwielbiają. Grzeczni, uśmiechnięci i zawsze pogodni – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

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