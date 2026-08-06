Sondaż: Polacy ocenili działalność Nawrockiej

6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. To także rok działalności Pierwszej Damy Marty Nawrockiej. W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS Polacy zostali zapytany o ocenę Marty Nawrockiej.

Według 50,4 proc. respondentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pierwsza Dama dobrze wykonywała swoje obowiązki. 20,6 proc. badanych oceniło to zdecydowanie pozytywnie, a 29,8 proc. raczej pozytywnie.

Krytyczną opinię o Nawrockiej wyraziło 18,9 proc. ankietowanych (9,2 proc. negatywnie, a 9,7 proc. zdecydowanie negatywnie).

Zdania w sprawie nie ma aż 30,7 proc. respondentów.

Wyborcy koalicji rządzącej w większości (49 proc.) negatywnie oceniają Nawrocką. W tej grupie tylko 12 proc. badanych pozytywnie oceniło jej działalność. Z kolei w elektoracie partii opozycyjnych Pierwsza Dama może pochwalić się aż 82 proc. pozytywnych ocen (przy zaledwie 1 proc. głosów krytycznych).

Wśród pozostałych wyborców Nawrocką popiera 50 proc. ankietowanych (9 proc. zdecydowanie i 41 proc. raczej pozytywnie), negatywny stosunek ma do niej 11 proc. badanych (2 proc. raczej i 9 proc. zdecydowanie negatywnie), a 39 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys by IBRIS w dniach od 24 do 25 lipca 2026 r., metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe (CAWI) ze standaryzowanymi, telefonicznymi wywiadami kwestionariuszowymi wspomaganymi komputerowo (CATI), na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Fundacja Nawrockiej

Fundacja Pierwszej Damy „Blisko Ludzkich Spraw”, powołana przez Martę Nawrocką, w ciągu kilku miesięcy działalności zgromadziła 460 052,02 zł darowizn.

Środki – jak przekazała organizacja – pochodzą od osób fizycznych oraz prywatnych podmiotów gospodarczych i są przeznaczane na realizację celów statutowych. Fundacja została zarejestrowana w lutym 2026 roku. Jej fundatorką jest Marta Nawrocka, jednak Pierwsza Dama nie zasiada we władzach organizacji.

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