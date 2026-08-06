Ziemkiewicz, Stanowski, prof. Nowak. Znane nazwiska na debacie u prezydenta

6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. Z tej okazji Kancelaria Prezydenta organizuje o godz. 17:30 specjalne wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Będzie to uroczyste podsumowanie pierwszego roku prezydentury.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że wydarzenie rozpocznie się od debaty publicystów. Zaplanowano także krótki program artystyczny oraz wystąpienie głowy państwa.

Debata z głośnymi nazwiskami

Jak podała Interia, w debacie udział wezmą m.in. historyk prof. Andrzej Nowak, publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz oraz założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

"Zapraszam także w swoim skromnym imieniu. A tuskowo-giertychowe szambo bulgoczące pod tym wpisem niech będzie dowodem, że warto" – skomentował na platformie X Ziemkiewicz.

"Organizatorzy uroczystości chcieli, aby w panelu dotyczącym roku prezydentury udział wzięli goście, których ścieżki na różnych etapach kampanii i później prezydentury przecinały się z Karolem Nawrockim" – stwierdziła Interia.

Ziemkiewicz wystąpił na konwencji Nawrockiego na początku marca 2025 r. Prof. Nowak przedstawił w imieniu Obywatelskiego Komitetu Poparcia kandydaturę Nawrockiego podczas konwencji w krakowskiej hali "Sokoła" 24 listopada 2024 r. Natomiast Stanowski był kontrkandydatem Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Gościł go również w Kanale Zero.

Będzie niespodzianka

Po debacie odbędzie się występ artystyczny. To, kto wystąpi, ma być jednak niespodzianką, trzymaną w tajemnicy do ostatniej chwili.

Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, pokazał w środę na platformie X zdjęcie z przygotowań do uroczystości. Widać na nim, że przed Pałacem Prezydenckim postawiono scenę i trybuny. Całość będzie widoczna z Krakowskiego Przedmieścia. Wstęp jest wolny.

Czytaj też:

Nawrocki z szansami na reelekcję? Tylu Polaków oddałoby na niego głos