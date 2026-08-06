Warchoł pozwał Leszczynę. Jest prawomocny wyrok sądu

Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego przez Leszczynę 2 kwietnia 2022 r. na Twitterze (obecnie X), w którym odniosła się do projektu ustawy antylichwiarskiej przygotowanego przez Warchoła. Poseł uznał, że wpis naruszył jego dobra osobiste i skierował sprawę do sądu.

W lutym 2024 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił powództwo w przeważającej części. Nakazał Leszczynie usunięcie spornego wpisu, opublikowanie przeprosin na platformie X oraz wpłatę 10 tys. zł na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Zasądził również zwrot kosztów procesu.

Sąd oddalił apelację. Wyrok jest prawomocny

Była minister zdrowia zaskarżyła wyrok, domagając się jego zmiany. W środę (6 sierpnia) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił jednak apelację, utrzymując w mocy rozstrzygnięcie pierwszej instancji.

Jak wynika z informacji przekazanych po ogłoszeniu wyroku przez mec. Bartosza Lewandowskiego, sąd zasądził także od pozwanej na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Według wcześniejszych informacji sądów obu instancji, w toku postępowania Leszczyna podnosiła również kwestię przysługującego jej immunitetu, wnosząc o odrzucenie pozwu. Wniosek ten nie został uwzględniony.

Kariera polityczna Leszczyny i Warchoła

Izabela leszczyna była ministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska w latach 2023-2025. Od 2007 r. nieprzerwanie zasiada w Sejmie jako posłanka, najpierw Platformy Obywatelskiej, a obecnie Koalicji Obywatelskiej. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącej KO.

Marcin Warchoł był wiceministrem sprawiedliwości w latach 2015-2019, a następnie szefem tego resortu i prokuratorem generalnym w tzw. dwutygodniowym, trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego na przełomie listopada i grudnia 2023 r. Warchoł od 2019 r. jest posłem, najpierw związany był z Solidarną/Suwerenną Polską, obecnie z PiS.