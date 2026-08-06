Jerzy Zięba w Pałacu Prezydenckim. Bogucki: Czasami popełnia się błędy

Jerzy Zięba wraz z grupą zwolenników medycyny alternatywnej pojawił się w ubiegłym tygodniu w Pałacu Prezydenckim. Delegacja przekonywała przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, by Karol Nawrocki nie podpisywał ustawy określanej jako "lex szarlatan", a także przekazała petycję, pod którą podpisało się ponad 25 tys. osób.

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie przeciwdziałania praktykom uznawanym za "pseudomedyczne". Chodzi m.in. o działania polegające na oferowaniu lub reklamowaniu metod leczenia, terapii lub produktów, które nie mają potwierdzenia w "aktualnej wiedzy medycznej", a mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów. Rzecznik ma otrzymać uprawnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz nakładania kar finansowych, sięgających nawet kilkuset tysięcy złotych.

Zdaniem przedstawicieli resortu zdrowia, celem planowanych zmian jest wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i uszczelnienie systemu prawnego, który obecnie nie daje wystarczających narzędzi do reagowania na tego typu zjawiska.

Przeciwnicy argumentują m.in, że ustawa zbyt szeroko definiuje "pseudomedycynę" i w praktyce uderzy nie tylko w oszustów, ale również w osoby prowadzące legalną działalność z zakresu medycyny komplementarnej, coachingu zdrowotnego czy terapii naturalnych.

Bogucki: Pomyłki się zdarzają

– Czasami pomyłki się zdarzają. W szerokiej administracji pana prezydenta są rady, doradcy. To spotkanie było umówione nie przez ministra, nie przez pana prezydenta, tylko przez jednego z pracowników czy współpracowników – w ten sposób do wizyty Jerzego Zięby w Pałacu Prezydenckim odniósł się Zbigniew Bogucki, który był gościem RMF FM.

– Zaświadczam, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia. Ja odpowiadam za legislację, a na koniec decyduje pan prezydent – tłumaczył szef Kancelarii Prezydenta.

– Czasami popełnia się błędy, szczególnie jeżeli ta administracja jest szeroka, różni ludzie działają w dobrej wierze, ale czasami dobrymi chęciami nie wszystkie rzeczy dobre są nacechowane. Zwykła pomyłka. Lepiej, gdyby do tego spotkania nie doszło. Ale to nie ma znaczenia dla toku myślowego, analizy tej sprawy – podkreślił.

– Ta ustawa budzi emocje. Dawno nie widziałem ustawy, która powodowałaby takiego zainteresowania środowisk pacjentów, ale także biznesu. (...) Chyba wszyscy rozsądni ludzie zgodzą się, że różnego rodzaju hochsztaplerów, oszustów, szarlatanów, którzy żerują na krzywdzie ludzkiej, kiedy ludzie próbują znaleźć ostatnią deskę ratunku, trzeba ścigać i tępić – powiedział Bogucki.

Kim jest Jerzy Zięba?

Jerzy Zięba nie jest lekarzem, tylko inżynierem. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (wydział mechaniczny). Jest znanym propagatorem "naturoterapii" i medycyny niekonwencjonalnej, orędownikiem leczenia witaminą C.

To autor bestsellerowej książki "Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie", która ma kilka części. Większość poglądów propagowanych przez Ziębę jest niezgodna z aktualnym stanem medycznej wiedzy naukowej i spotyka się z krytyką środowiska akademickiego.

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