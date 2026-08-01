Kotula najostateczniejsza

ĆWIERKOT Rosyjska rakieta wleciała do Polski, leciała, leciała, tak ok. 100 km leciała i sobie spadła. Stop.
Nikt ani nic rakiety nie strąciło, nikt ani nic nie ostrzegło mieszkańców województwa lubelskiego, że oto leci sobie rosyjska rakieta. Stop. Na szczęście spadła na pole z dala od budynków. Stop. Zrobiła wielki krater o średnicy 10 m. Stop. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej i wicepremier, w związku z tym… podziękował gen. Nowakowi „i wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenie nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej”.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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