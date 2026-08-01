Tusk w rocznicę Powstania Warszawskiego: Wróg atakuje nasze wartości i chce nas podzielić

Szef rządu zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter obchodów organizowanych w stolicy. – Jest tylko jedno takie miasto na świecie, które raz w roku i każdego roku zatrzymuje się na minutę. Powietrze wypełnia dźwięk syren i przejmująca, wymowna cisza, która mówi więcej niż jakiekolwiek słowa – powiedział.

"Czy było warto?"

W swoim wystąpieniu premier nawiązał do dyskusji wokół decyzji o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. – W tej ciszy wciąż pada pytanie: czy było warto? Tyle śmierci, miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Czy dowódcy nie popełnili jakiegoś straszliwego błędu? – pytał Donald Tusk.

Jak podkreślił, uczestnicy zrywu odpowiedzieli walką na niemiecką okupację. – Ci, którzy powstali, nie kalkulowali. Odpowiedzieli bohaterstwem i swoją walką na niemiecką okupację, na łapanki, na rozstrzeliwania, na pogardę i nagą przemoc – mówił premier.

"Wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze"

Donald Tusk zaznaczył, że Powstanie Warszawskie pozostaje symbolem walki o wolność. – Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, o którą w jakiś sposób zawsze trzeba walczyć – powiedział.

Szef rządu odniósł się również do obecnej sytuacji międzynarodowej. – Po 82 latach od tej walki patrzymy na jej bohaterów i ich biało-czerwone opaski. To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić – stwierdził.

Na zakończenie swojego wystąpienia premier zaapelował o uczczenie pamięci uczestników Powstania Warszawskiego. – W godzinę W przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom! – powiedział Donald Tusk.

82. rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00. Walki trwały 63 dni i zakończyły się w nocy z 2 na 3 października 1944 roku.

W Powstaniu Warszawskim walczyło około 50 tys. żołnierzy. W chwili wybuchu zrywu bronią palną dysponowało od 1,5 tys. do 3,5 tys. powstańców. W czasie walk zginęło blisko 200 tys. Polaków, głównie cywilów, a około 600 tys. mieszkańców zostało wypędzonych ze stolicy.

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