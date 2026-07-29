Rozłam w PiS. A co z Tuskiem? Głos z Pałacu

Nowe badanie opinii publicznej może niepokoić premiera Donalda Tuska. Aż 58,3 proc. respondentów uważa, że Koalicja 15 Października straci władzę.

Nowy sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski wskazuje, że 22,9 proc. badanych uważa, że obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po kolejnych wyborach. 58,3 proc. respondentów jest przeciwnego zdania, zaś 18,8 proc. nie ma opinii w tej sprawie. 31,3 proc. ankietowanych, na pytanie, czy ich zdaniem koalicja rządząca pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska utrzyma władzę, odpowiedziało "zdecydowanie nie". Wariant "raczej nie" wskazało natomiast 23 proc. respondentów. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło tylko 7,2 proc. badanych, a "raczej tak" – 15,7 proc. ankietowanych.

Jak wynika z najnowszego sondażu, wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wyraża wiarę w to, że Koalicja 15 Października utrzyma władzę po kolejnych wyborach. Inne zdanie w tej sprawie wyraża 19 proc. sympatyków koalicji, natomiast 17 proc. nie ma zdania.

Bogucki: Tego wymagają od nas wyborcy

Do sytuacji gabinetu Donalda Tuska odniósł się w rozmowie z Radiem Wnet szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Zbigniew Bogucki.

– Mamy bardzo zły rząd, fatalny rząd i myślę, że to powinno być dzisiaj przedmiotem głównym dyskusji publicznej, szczególnie na prawicy, szczególnie wśród konserwatystów – powiedział prezydencki minister.

Jego słowa stanowią również nawiązanie do ostatnich podziałów w Prawie i Sprawiedliwości, do których doszło w kontekście działalności stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

– Myślę, że tego wymagają po prostu od nas wyborcy – dodał.

Jak podkreślił Bogucki, "wszyscy ci, którzy noszą w sercu Polskę, chcieliby, żeby ten rząd po prostu jak najszybciej przestał sterować sprawami Polski".

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