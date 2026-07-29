Magyar jak Orban. W tej kwestii polityka Węgier nie zmieniła się

"Financial Times" opisuje trudności Ukrainy z rozpoczęciem właściwych negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Gazeta przypomina, że negocjacje techniczne dotyczące akcesji składają się z sześciu bloków tematycznych, zwanych "klastrami”. Dotyczą one reform instytucjonalnych oraz harmonizacji ustawodawstwa krajowego z prawodawstwem UE w wielu obszarach. Otwarcie i zamknięcie każdego takiego klastra wymaga zgody wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Magyar jak Orban

"FT" wskazuje, że rząd Vikotra Orbana blokował otwarcie "klastrów" dla Ukrainy. Po majowych wyborach i zmianie rządu w Budapeszcie, Kijów liczył na odblokowanie procesu. Początkowo tak się stało. Rząd Petera Magyara zgodził się na otwarcie pierwszego bloku "kwestii fundamentalnych”. Drugi obszar, obejmujący kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, został uruchomiony wkrótce potem.

Jednak w zeszłym tygodniu Budapeszt odłożył otwarcie kolejnych "klastrów", które dotyczą kwestii integracji ukraińskiej gospodarki z jednolitym rynkiem UE oraz szerszej polityki gospodarczej i społecznej. Nowy rząd Węgier nie chce całkowicie porzucić polityki prowadzonej przez swoich poprzedników.

Dziennik przypomina, że Magyar wielokrotnie wypowiadał się przeciwko przyspieszeniu akcesji Ukrainy do UE, a długo zapowiadane spotkanie z prezydentem Ukrainy nigdy nie doszło do skutku.

Droga do UE

Przypomnijmy, że we wtorek 14 lipca Komisja Europejska zgodziła się na otwarcie klastra nr 2 dla Ukrainy. Warto przypomnieć, że zaledwie miesiąc wcześniej Bruksela podjęła podobną decyzję w sprawie klastra w obszarze spraw fundamentalnych. Krok ten do tej pory blokowały Węgry. Klaster pierwszy, zwany podstawowym, dotyczy kwestii związanych z praworządnością; jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

Państwo kandydujące do Unii Europejskiej musi rozpocząć negocjacje od otwarcia sześciu klastrów. Ukrainie pozostało jeszcze cztery. Dotyczą one rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.

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