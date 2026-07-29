Sondaż nie zostawia wątpliwości. Polacy chcą konkretnej decyzji od rządu

Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". W tym samym czasie Ministerstwo Finansów przedstawiło wyliczenia pokazujące, ile taka zmiana kosztowałaby budżet państwa.

Prawie 90 proc. Polaków popiera podwyższenie kwoty wolnej

Z badania IBRiS wynika, że 89,4 proc. ankietowanych popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł jeszcze w tej kadencji Sejmu. Wśród nich 62,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 27,1 proc. – "raczej tak". Przeciwnych zmian jest 7,4 proc. respondentów.

Poparcie dla zmian deklarują przedstawiciele wszystkich grup społecznych – niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania czy poglądów politycznych. Najwyższe poparcie odnotowano wśród osób w wieku 30–39 lat, wyborców Konfederacji oraz rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci.

Ministerstwo Finansów podało koszt reformy

We wtorek Ministerstwo Finansów przedstawiło wyliczenia dotyczące planowanych zmian w podatku dochodowym. Resort poinformował, że trwają analizy różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej. Aktualnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace analityczne dotyczące różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej.

Z wyliczeń ministerstwa wynika, że:

podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł kosztowałoby budżet państwa 58,6 mld zł w 2027 roku,

podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł oznaczałoby zmniejszenie wpływów budżetowych o 11,6 mld zł,

wprowadzenie obu zmian jednocześnie kosztowałoby budżet 70,2 mld zł.

Coraz więcej osób płaci wyższą stawkę PIT

Ministerstwo Finansów przypomina, że w 2025 roku ponad 2,4 mln podatników przekroczyło drugi próg podatkowy wynoszący 120 tys. zł. Dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 32 proc., natomiast dochody poniżej progu – 12 proc..

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