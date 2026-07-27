"Jest pan ostatnią osobą". Bogucki reaguje na wpis wiceministra

Cezary Tomczyk (KO), wiceszef MON, zapytał na platformie X: "Panie prezydencie Karolu Nawrocki, jak idzie SAFE 0 proc?"

"Od wspólnej konferencji z Glapińskim minęło 145 dni i wartość rezerw złota NBP spadła o ok. 65 miliardów złotych. Chyba nie oszukał Pan znowu obywateli, prawda?" – dodał.

Bogucki odpowiada Tomczykowi w sprawie "SAFE 0 proc."

Na wpis Cezarego Tomczyka odpowiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

"Panie ministrze Cezary Tomczyk, jako przedstawiciel KO – KOALICJI OSZUSTÓW wyborczych (np. podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kilkadziesiąt innych łgarstw z Waszych »stu konkretów«), jest pan ostatnią osobą, żeby pytać o oszustwo" – napisał.

Zbigniew Bogucki dodał, że "jednak skoro już pan pyta, to odpowiem, że Polski SAFE 0 proc. idzie zgodnie z waszym planem". "Wolicie płacić odsetki zamiast zrealizować pomysł prezydenta. Blokujecie od marca projekt ustawy w tej sprawie, nawet nie nadając mu numeru druku sejmowego" – podkreślił.

Szef Kancelarii Prezydenta RP stwierdził, zwracając się do Cezarego Tomczyka, że "gdyby pan choć w minimalnym stopniu rozumiał zaproponowany przez prezydenta mechanizm, to wiedziałby pan, że można go było, gdyby nie wasza obstrukcja, świetnie zastosować przy wyższych cenach złota, ale można to zrobić również przy obecnych cenach tego kruszcu, zważywszy na wielkość rezerw NBP i różnice w cenach zakupu i cenach obecnych".

"Uchwalenie ustawy SAFE 0 proc. zaoszczędziłoby zatem dziesiątki miliardów złotych, które chcecie wydać na odsetki zagranicznym bankierom" – ocenił.

"Mrożony przez Czarzastego na zlecenie Tuska"

Zbigniew Bogucki dodał, że "jeżeli pan nie rozumie i nie wierzy ani prezydentowi, ani prezesowi NBP, ani mojej skromnej osobie, to proszę spytać swojego szefa w MON ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który złożył projekt ustawy w której mechanizm pozyskania środków, jest kopią propozycji prezydenta Karola Nawrockiego".

"Proszę zauważyć również, że projekt wicepremiera z PSL, mimo obniżenia kursu złota, nie został wycofany, ale też jest mrożony przez marszałka Włodzimierza Czarzastego na zlecenie premiera Donalda Tuska" – dodał.

Prezydencki minister kończąc swój wpis, zaznaczył, iż myśli, że na jesieni 2027 roku "Polacy zapytają pana i pańskich kompanów o wasze oszustwa i wierzę, że odpowiedzią wyborców, będzie zakończenie waszej szkodliwej władzy".

Polski SAFE 0 proc.

4 marca prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński ogłosili na konferencji prasowej propozycję polskiego SAFE 0 proc.

– Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0 proc. – poinformował prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim.

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