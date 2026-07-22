Ślubowanie sędziego TK. Prezydent podał termin

Bogucki przekazał, że we wtorek 28 lipca prezydent odbierze ślubowanie od prof. Patyry oraz wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. W przyszłym tygodniu Nawrocki planuje także powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dr hab. Sławomir Patyra, który został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, czeka na ślubowanie wobec prezydenta ponad miesiąc. Sędzia zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. Patyra odniósł się do swojej sytuacji w poniedziałek na antenie TVP Info.

– Moja kadencja rozpoczęła się 29 czerwca, ponieważ 28 czerwca skończyła się kadencja sędziego Zielonackiego. Dni oczekiwania jest mniej, ale rzeczywiście są. Napisałem list do prezydenta z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym się pojawić się w Kancelarii Prezydenta. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi – powiedział sędzia.

Zapytany o to, z czego wynika zwłoka ze strony Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedział, że w tej kwestii "trzeba zapytać tych, którzy decydują o tym, że tyle trwa ten okres oczekiwania".

Sędzia prosi Nawrockiego o termin ślubowania

Przypomnijmy, że wczoraj Patyra złożył kolejne pismo do Kancelarii Prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Czytamy w nim: "Zarówno jako obywatel Rzeczpospolitej, ale również jako konstytucjonalista i nauczyciel akademicki z ponad 31-letnim doświadczeniem w kształtowaniu u studentów szacunku dla instytucji prawa i określonych w jego prawie procedur, chciałbym złożyć ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed Panem Prezydentem.".

"Pragnę wyraźnie podkreślić, że wyrażone wyżej refleksje formułuję wyłącznie w dobrej wierze, to jest w celu wykazania z mojej strony należytej i wymaganej staranności sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zobligowanego aktem wyboru do służby Narodowi poprzez orzekanie w procesie kontroli konstytucyjności prawa” – dodał prof. Sławomir Patyra.

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