Bogucki kandydatem na premiera? Rzecznik PiS zabrał głos

Robert Mazurek z Kanału Zero stwierdził, że to Zbigniew Bogucki – szef Kancelarii Prezydenta RP – będzie kandydatem na premiera.

Bogucki kandydatem na premiera? Bochenek dementuje

Doniesienia te zdementował Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS.

"Panie Robercie Mazurek, zachęcam do tego, aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi" – napisał na platformie X.

Rafał Bochenek podkreślił we wpisie, że "kandydatem na premiera PiS jest prof. Przemysław Czarnek i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie premierem RP".

"Scenariusz przez pana spinowany nie jest w ogóle rozważany. Fakty i tylko fakty" – dodał rzecznik PiS.

Kaczyński przyznawał, że rozważał Boguckiego

Robert Mazurek przekazał w środę, że "to informacja nieoficjalna, ale pewna".

– Jak dowiedział się Kanał Zero, to nie Przemysław Czarnek i nie Mateusz Morawiecki. Kandydatem prawicy na premiera po zwycięskich wyborach ma być Zbigniew Bogucki – powiedział.

Dodał, że decyzję w tej sprawie miał osobiście podjąć prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Rozmawiał o tym z Boguckim, który się zgodził, a wszystkiemu pobłogosławił Karol Nawrocki – przekazał dziennikarz.

7 marca Przemysław Czarnek został ogłoszony jako kandydat PiS na premiera.

Na początku kwietnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyznał jednak, że był moment, w którym to wcale nie Przemysław Czarnek, a Zbigniew Bogucki mógł zostać kandydatem partii na szefa rządu.

– Był taki moment, w którym rzeczywiście był rozważany Zbigniew Bogucki, bardzo sprawny polityk, to widać wyraźnie, kiedy się przyjrzeć jego działalności jako szefa Kancelarii Prezydenta RP, natomiast to była koncepcja, którą można było rozważać tylko wtedy, jeżeli on pełniłby w dalszym ciągu tę funkcję, którą w tej chwili pełni, to znaczy był szefem kancelarii – powiedział.

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