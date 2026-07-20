"Niezwłocznie podejmę kroki prawne". Bogucki wzywa Gawłowskiego do przeprosin

Stanisław Gawłowski, senator Koalicji Obywatelskiej, zamieścił na platformie X wpis: "Kto Boguckiemu zabroni!?".

"Rodzinna pielgrzymka do Watykanu na koszt Polaków. Nie, nie samochodem. W końcu to elita PiS i Nawrockiego. Poleciał specjalnym samolotem. Oczywiście żonie prokuratorce też się należy. Poleciała z nim. Prawdziwa twarz PiS" – napisał.

Stanisław Gawłowski do wpisu dołączył grafikę.

Bogucki reaguje na wpis Gawłowskiego. Wzywa do przeprosin

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, zareagował na wpis Stanisława Gawłowskiego.

"Panie oskarżony Stanisławie Gawłowski, widzę, że proces karny w którym łgał oskarżony o politycznej nagonce i został skazany, na razie nieprawomocnie, na karę pięciu lat pozbawienia wolności za korupcję i plagiat doktoratu, nic oskarżonego nie nauczył i podle kłamie pan dalej. Musi więc oskarżony dostać kolejną lekcję" – napisał.

Zbigniew Bogucki wezwał senatora KO "do usunięcia kłamliwych wpisów oraz zamieszczenia przeprosin i daję panu czas do jutra, tj. do 21 lipca 2026 r. do godz. 18:00".

Szef Kancelarii Prezydenta RP dodał, że przeprosiny mają mieć postać wpisu przypiętego jako pierwszy odpowiednio na profilu na X oraz na profilach na Facebook przez okres 30 dni.

Przeprosiny mają zawierać następującą treść:

"Przepraszam Pana Zbigniewa Boguckiego oraz jego małżonkę, za kłamstwa zawarte w moich wpisach z dnia 19.07.2026 r. na portalu X oraz portalu Facebook, gdzie całkowicie bezpodstawnie poinformowałem, że Zbigniew Bogucki poleciał na rodzinną pielgrzymkę do Rzymu specjalnym samolotem – czarterem razem z żoną na koszt Polaków i rozkrada pieniądze ludzi, podczas gdy takie zdarzenia nigdy nie miały miejsca i wszystko co napisałem zostało przeze mnie zmyślone".

"Jeżeli Pan nie wycofa się ze swoich kłamstw skierowanych nie tylko przeciwko mnie ale także, co wyjątkowo plugawe, wymierzonych w moją rodzinę, która nie uczestnicy w życiu publicznym i nie usunie pan wpisów oraz nie zamieści przeprosin, niezwłocznie podejmę kroki prawne w celu wniesienia pozwu oraz prywatnego aktu oskarżenia" – napisał Zbigniew Bogucki.

Gawłowski skazany w pierwszej instancji na pięć lat więzienia

31 lipca 2025 roku zakończył się w pierwszej instancji proces karny Stanisława Gawłowskiego w tzw. aferze melioracyjnej. Polityk KO został uznany za winnego większości zarzucanych mu czynów (uniewinniono go od jednego z zarzutów korupcyjnych) i nieprawomocnie skazany na pięć lat pozbawienia wolności oraz grzywnę. Orzeczono wobec niego także zakaz zajmowania stanowisk publicznych na 10 lat.

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