Bez ukraińskich żołnierzy na defiladzie w Warszawie. MON tłumaczy

Tysiące żołnierzy, setki pojazdów i dziesiątki samolotów oraz śmigłowców wezmą udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. W Warszawie pojawią się również wojskowi z armii sojuszniczych, m.in. USA, Kanady, Szwecji, Litwy i Rumunii. Zabraknie natomiast żołnierzy ukraińskich. MON zapewnia, że nie jest to żaden afront wobec Kijowa.

W przygotowaniach do defilady w Warszawie i parady morskiej w Gdyni uczestniczy około 9 tys. żołnierzy. Samą Wisłostradą ma przemaszerować około 1800 wojskowych reprezentujących wszystkie pięć rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Widzowie zobaczą również około 300 pojazdów lądowych i ponad 60 statków powietrznych. Nad Warszawą mają przelecieć m.in. F-35, FA-50, F-16, Gripeny i Rafale, a także śmigłowce Black Hawk, AW149 i AH-64 Apache.

Na ziemi zaprezentowane zostaną m.in. czołgi K2, Abrams i Leopard oraz armatohaubice Krab. Wojsko pokaże również polski sprzęt, w tym moździerze Rak, zestawy Piorun, transportery Rosomak, bojowe wozy piechoty Borsuk i bezzałogowce.

Sojusznicy będą, Ukraińców zabraknie

W defiladzie tradycyjnie mają uczestniczyć także przedstawiciele armii sojuszniczych. Pojawią się m.in. Amerykanie, Kanadyjczycy, Szwedzi, Litwini, Estończycy i Rumuni. Ukraiński nadawca publiczny Suspilne, powołując się na tamtejsze Ministerstwo Obrony, poinformował natomiast, że ukraińscy żołnierze nie otrzymali zaproszenia.

Rzecznik MON Janusz Sejmej zapewnia, że decyzja nie powinna być interpretowana jako gest wymierzony w Ukrainę.

– Nie jest to żaden afront – powiedział w rozmowie z TVP.Info.

– Ukraińscy żołnierze nie są zapraszani, ponieważ w ich kraju toczy się wojna. Dzielnie odpierają rosyjską agresję. Zaproszeni są dyplomaci i attaché obrony – wyjaśnił rzecznik resortu.

Ukraińcy walczyli z bolszewikami

Portal TVP.Info stwierdza, że brak ukraińskich wojskowych zwraca uwagę również ze względów historycznych. Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia upamiętnia Bitwę Warszawską z 1920 roku i zwycięstwo nad bolszewikami.

Serwis Militarnyj przypomina, że po polskiej stronie walczyły wówczas także jednostki Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. 6. Dywizja Siczowa dowodzona przez Marka Bezruczkę broniła Zamościa przed 1. Armią Konną Siemiona Budionnego. Ukraińskie oddziały wspólnie z Polakami przez kilka dni powstrzymywały sowieckie natarcie.

Ukraińscy żołnierze uczestniczyli natomiast niedawno w obchodach francuskiego święta narodowego. 14 lipca przemaszerowali w Paryżu podczas defilady, w której udział wzięli również wojskowi z państw tzw. koalicji chętnych, w tym z Polski.