Finlandia nie odmówiła Ukrainie rakiet Patriot. Powód jest prosty

Według portalu Defense Express Finlandia dysponuje innymi systemami obrony powietrznej, m.in. NASAMS, które wykorzystują pociski AIM-120 AMRAAM. Helsinki nie mają jednak w swoich zasobach pocisków Patriot, w tym zaawansowanych przechwytujących PAC-3 MSE, zdolnych do zwalczania pocisków balistycznych.

Sprawa nabrała znaczenia w związku z rosnącym zapotrzebowaniem Ukrainy na pociski do Patriotów. Kijów wykorzystuje te systemy przede wszystkim do ochrony najważniejszych miast i infrastruktury przed rosyjskimi pociskami balistycznymi. Według ukraińskich źródeł zapasy pocisków przechwytujących są obecnie poważnie ograniczone, głównie z powodu wojny USA z Iranem.

Pomoc Ukrainie. Finlandia nie posiada Patriotów

Minister obrony Finlandii Antti Häkkänen tłumaczył wcześniej, że Helsinki nie mogą przekazywać Ukrainie uzbrojenia w zakresie, który osłabiłby własną obronę powietrzną. Podkreślił, że Finlandia jako państwo graniczące z Rosją musi zachować odpowiednią gotowość wojskową. Jednocześnie zaznaczył, że jego kraj przekazał Ukrainie już więcej pomocy, niż można było oczekiwać od państwa o porównywalnej wielkości.

Defence Express zwraca uwagę, że w tej sytuacji Finlandia może wspierać Ukrainę przede wszystkim poprzez inne środki obrony powietrznej, amunicję oraz finansowanie zakupów uzbrojenia. Helsinki w przeszłości przeznaczały już środki na zwiększenie zdolności ukraińskiej obrony powietrznej i zakup sprzętu dla Ukrainy.

Serwis podkreśla, że w przypadku Finlandii nie należy więc mówić o odmowie przekazania Patriotów, lecz o braku możliwości przekazania uzbrojenia, którego Helsinki nigdy nie posiadały. Jednocześnie fińskie stanowisko pokazuje problem, przed którym stoją europejscy sojusznicy Ukrainy: większość państw musi równocześnie wspierać Kijów i uzupełniać własne zapasy środków obrony powietrznej.

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