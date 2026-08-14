Nigel Farage odzyskał mandat. Wraca do Izby Gmin

Farage zdobył 62,8 proc. głosów, jednak jego wynik nie był tak zdecydowany, jak oczekiwano – odnotowuje Reuters. Drugie miejsce zajął Count Binface, czyli komik Jonathan Harvey, który otrzymał 26,7 proc. głosów. Frekwencja wyniosła około 44 proc.

Przeprowadzone w czwartek (13 sierpnia) wybory były nietypowe, ponieważ główne brytyjskie partie zdecydowały się nie wystawiać kandydatów. Uznały głosowanie za polityczny spektakl zorganizowany przez samego Farage'a, który osobiście doprowadził do wyborów uzupełniających, rezygnując w lipcu z mandatu.

Polityk tłumaczył, że chce uzyskać nowy mandat od wyborców i udowodnić swoje poparcie w związku z zarzutami dotyczącymi nieujawnionych korzyści finansowych. Brytyjski parlament prowadzi dochodzenie w sprawie tego, czy Farage powinien był zadeklarować darowiznę w wysokości 5 mln funtów od inwestora z branży kryptowalutowej.

Farage wraca do brytyjskiej Izby Gmin. Są wyniki wyborów uzupełniających

Reuters ocenia, że wybory nie przyniosły oczekiwanego przez Farage'a politycznego efektu, bo choć odzyskał mandat, ponad jedna czwarta głosów przypadła kandydatowi satyrycznemu.

Count Binface, występujący w charakterystycznym stroju przypominającym kosz na śmieci, prowadził kampanię z humorystycznymi postulatami, m.in. dotyczącymi ograniczenia cen lodów oraz karania osób używających głośników w transporcie publicznym.

Farage nie pojawił się osobiście podczas ogłoszenia wyników. Jak tłumaczył, policja ostrzegła go przed możliwością zakłócenia uroczystości. Odwołano również zaplanowane na piątek (14 sierpnia) zwycięskie przemówienie. Farage ogłosił wygraną podczas imprezy zorganizowanej przez jego ugrupowanie jeszcze przed oficjalnym podaniem wyników.

Wynik głosowania może mieć znaczenie dla dalszych losów Reform UK. Ugrupowanie przez długi czas prowadziło w ogólnokrajowych sondażach, jednak w ostatnim okresie poparcie spadło, m.in. z powodu kontrowersji wokół finansowania partii.

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