Cztery miejscowości na Lubelszczyźnie bez dostępu do czystej wody

Ograniczenia dotyczą około 1,4 tys. mieszkańców czterech miejscowości: Tucznej, Dąbrowicy Dużej, Choroszczynki i Bokinki Królewskiej (woj. lubelskie).

Sanepid zalecił, aby skażonej wody nie używać do picia, przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń ani produkcji żywności. Nie należy jej również wykorzystywać do mycia ciała, prania odzieży czy prac porządkowych.

Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet

Woda z wodociągu może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet. Szczególne ograniczenia dotyczą noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.

Władze gminy Tuczna zapewniają mieszkańcom wodę butelkowaną. Jest ona wydawana m.in. w świetlicach wiejskich w Bokince Królewskiej, Dąbrowicy Dużej i Choroszczynce oraz w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Wspólna Chata" w Tucznej.

Wodę można również pobierać z wyznaczonych punktów w Żukach, Międzylesiu i Wólce Zabłockiej.

Kolejne decyzje sanepidu w przyszłym tygodniu

Zanieczyszczone ujęcie jest obecnie dezynfekowane, a jakość wody jest monitorowana. Władze gminy zapowiedziały kolejny komunikat dotyczący sytuacji i dalszego zaopatrzenia mieszkańców w wodę w poniedziałek (17 sierpnia).

Sytuację monitoruje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej.

Czytaj też:

Ołów w wodzie pod Bydgoszczą. Mieszkańcy mogli pić ją przez wiele tygodni