Afera wokół pieniędzy dla powodzian. Kolejne dymisje

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR) Huberta Papaja oraz całej rady nadzorczej. Informację przekazał rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski. Dymisje mają związek z ujawnieniem nieprawidłowości w dystrybuowaniu pomocy dla powodzian w regionie.

"Decyzje podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wcześniej, w dniu 11 sierpnia 2026 roku ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu KARR S.A." – przekazano w oświadczeniu, na które powołała się Interia.

"Powołano nową Radę Nadzorczą Spółki, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim" – dodano. Na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej powołano dr. hab. Marka Leśniaka, prof. UWr, który jednocześnie będzie kierować pracami zarządu KARR.

Nieprawidłowości przy pomocy dla powodzian

W poniedziałek Wirtualna Polska ujawniła, że 4,5 mln zł pomocy przeznaczonej dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź trafiło do trzech firm z jednej miejscowości na Dolnym Śląsku.

Wśród beneficjentów znalazła się firma męża wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która rozdzielała część środków. Dane straży pożarnej i systemów satelitarnych mają nie potwierdzać, że wskazane nieruchomości znalazły się pod wodą. Sprawą zainteresowało się CBA.

Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezesa KARR oraz zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Wkrótce działaczka KO ma stanąć przed partyjnym sądem koleżeńskim. Postępowanie w sprawie nieprawidłowości wszczęła prokuratura. Kontrolę wydatkowania środków, które miały trafić do powodzian, prowadzi również Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

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