Akcja saperów w Warszawie. Ewakuacja w centrum miasta

– W czwartek ok. godz. 15 operator koparki podczas prac ziemnych natknął się na pochodzące prawdopodobnie z czasu II wojny światowej cztery niewybuchy – poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Interią.

Służby zdecydowały o konieczności ewakuacji mieszkańców jednego z bloków przy ul. Żelaznej. – Ewakuują nas, mieszkańcy ul. Żelazna 58/62 muszą opuścić blok. Tylko mój blok, o pozostałościach z II wojny powiedział mi policjant – poinformował reporter portalu Karol Płatek.

Saperzy pojawili się na miejscu po godzinie 10. Teren został zabezpieczony i odgrodzony od reszty miasta. W akcji – oprócz zespołu saperów – udział bierze policja oraz straż pożarna.

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