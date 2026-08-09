Ewakuacja hotelu w Olsztynie. Zawaliła się ściana

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu (8 sierpnia). Po uszkodzeniu ściany obsługa hotelu wraz ze strażakami przystąpiła do ewakuacji wszystkich osób przebywających w obiekcie.

Hotel opuściło 90 gości indywidualnych oraz uczestnicy i opiekunowie dwóch turnusów kolonijnych. Jedna grupa liczyła 130 osób, a druga 15. Teren został zabezpieczony przez policjantów i strażaków.

Olsztyn: Hotel Manor zamknięty do poniedziałku

Na miejsce wezwano również przedstawicieli nadzoru budowlanego, którzy zdecydowali o zamknięciu obiektu do poniedziałku (10 sierpnia). Wtedy mają zostać przeprowadzone dalsze czynności i podjęta decyzja dotycząca przyszłego funkcjonowania hotelu.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Służby sprawdzają okoliczności uszkodzenia konstrukcji budynku. Przyczyn na razie nie podano.