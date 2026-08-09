Wielka zmiana dla frankowiczów. Mogą przestać płacić raty

Dla części osób procesujących się z bankami oznaczają one możliwość wstrzymania spłaty rat bez konieczności uzyskiwania zabezpieczenia sądowego. Trzeba jednak spełnić jeden kluczowy warunek. Samo złożenie pozwu przeciwko bankowi nie wystarczy.

Nowa ustawa wprowadza szczególne rozwiązania dla konsumentów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego.

Najważniejsza zmiana dotyczy osób, które wystąpiły przeciwko bankowi na drogę sądową. Do tej pory frankowicz, który chciał przestać spłacać raty na czas procesu, musiał wystąpić do sądu o zabezpieczenie. Teraz wstrzymanie może nastąpić automatycznie, z mocy prawa.

Frankowicze mogą wstrzymać raty. Jest ważny warunek

Kluczowa jest jednak data doręczenia bankowi odpisu pozwu. To właśnie od tego momentu obowiązek spełniania świadczeń wynikających z umowy zostaje wstrzymany aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Jeżeli sprawa rozpoczęła się przed wejściem ustawy w życie, a bank otrzymał już pozew, wstrzymanie obowiązuje od 7 sierpnia. Dotychczas prowadzone postępowania dotyczące zabezpieczenia mają zostać umorzone z mocy prawa.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które złożyły pozew, ale sąd nie doręczył go jeszcze bankowi. W takim przypadku raty trzeba nadal regulować. Ochrona zacznie działać dopiero w dniu skutecznego doręczenia odpisu pozwu.

To ważne, ponieważ od wniesienia sprawy do sądu do przekazania dokumentów bankowi mogą minąć tygodnie, a nawet miesiące. Przed wstrzymaniem przelewów warto więc sprawdzić w aktach sprawy lub Portalu Informacyjnym, czy pozew został już doręczony.

Nowe przepisy nie oznaczają przy tym automatycznego unieważnienia kredytu ani umorzenia zadłużenia. Ostateczną decyzję dotyczącą umowy nadal podejmuje sąd. Ustawa reguluje przede wszystkim sytuację kredytobiorcy podczas trwania procesu.

Nie każdy zadłużony skorzysta z nowych przepisów

Z nowych zasad nie skorzystają wszyscy posiadacze kredytów walutowych. Rozwiązanie dotyczy konsumentów z kredytami i pożyczkami hipotecznymi powiązanymi z frankiem szwajcarskim. Nie obejmuje automatycznie kredytów w euro, dolarach czy jenach. Wyłączenia dotyczą także m.in. postępowań grupowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Ustawa ma również przyspieszyć kończenie trwających sporów. Do 7 lutego 2027 roku sądy mają z urzędu zwracać 50 proc. opłaty w przypadku cofnięcia pozwu, apelacji lub skargi kasacyjnej.

Zmiany mają odciążyć sądy, dla których sprawy frankowe stały się ogromnym problemem. Według przytoczonych danych stanowią one około jednej czwartej cywilnych spraw procesowych oczekujących w sądach okręgowych, a w sądach apelacyjnych – aż 70 proc. oczekujących spraw.

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