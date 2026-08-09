Który kraj ma najlepszy wywiad w Europie? Polska w pierwszej dziesiątce

Zestawienie powstało na podstawie ocen 60 ekspertów z 25 krajów. Autorzy rankingu przygotowanego przez francuski magazyn "L'Express" ocenili służby wywiadowcze 21 europejskich państw, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich skuteczność, wiarygodność oraz doświadczenia we współpracy międzynarodowej.

Najwyżej sklasyfikowano brytyjskie MI6, które zdobyło 251 punktów. Na kolejnych miejscach znalazły się francuska DGSE – 169 punktów – oraz holenderskie służby AIVD i MIVD, które otrzymały 97 punktów.

Brytyjczyków szczególnie doceniono za zdolność do pozyskiwania wartościowych źródeł osobowych i werbowania agentów na wysokich szczeblach władzy w takich państwach jak Rosja, Chiny, Iran i Turcja. Wysoko oceniono również rolę MI6 w międzynarodowej współpracy wywiadowczej.

Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła Ukraina. Eksperci zwrócili uwagę na zdolność ukraińskich służb do działania i dostosowywania się do warunków wojny z Rosją. Piąty był niemiecki BND, ceniony za możliwości analityczne, choć krytykowany za trudności w pozyskiwaniu agentów za granicą.

Polska w rankingu służb wywiadowczych Europy

Polska uplasowała się na dziewiątej pozycji z dorobkiem 22 punktów. Wyżej sklasyfikowano Szwecję, Norwegię i Estonię, natomiast pierwszą dziesiątkę zamknęła Dania.

Polskie służby są cenione przede wszystkim za wiedzę dotyczącą Rosji i Białorusi oraz współpracę z zagranicznymi partnerami. Jednocześnie w ocenach ekspertów pojawiały się zastrzeżenia dotyczące wpływu sporów politycznych i upolitycznienia służb na ich reputację.

Czołówkę europejskich służb wywiadowczych tworzą kolejno: Wielka Brytania, Francja, Holandia, Ukraina, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Estonia, Polska i Dania.

W drugiej dziesiątce znalazły się m.in. Rumunia, Hiszpania, Finlandia, Szwajcaria, Włochy i Czechy. Najniżej, na 21. miejscu, sklasyfikowano Łotwę.

W Polsce wywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Wywiadu (AW), natomiast za wywiad wojskowy odpowiada Służba Wywiadu Wojskowego (SWW).

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