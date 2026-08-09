Rosja i Ukraina przeprowadziły ataki. Nie żyje pięć osób

Siły rosyjskie przeprowadziły w niedzielę (9 sierpnia) atak na dzielnicę Sałtiwską w Charkowie. Rakieta uderzyła w budynek wielorodzinny, zabijając co najmniej dwie osoby i raniąc 12.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie X, że tylko w tym tygodniu przeciwko Ukrainie użyto 61 pocisków różnych typów, w tym 56 rakiet balistycznych, a także ponad 1560 dronów uderzeniowych i 1540 bomb lotniczych.

Podkreślił, że jego kraj potrzebuje więcej środków obrony powietrznej i podziękował tym, którzy pomagają Kijowowi.

W Charkowie zginęły dwie osoby, w Biełgorodzie trzech zabitych

Trzy osoby zginęły, a 25 zostało rannych w wyniku nocnego ataku ukraińskich dronów na rosyjski Biełgorod. W mieście wybuchły pożary.

Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa wśród rannych są osoby, w tym dzieci, które doznały obrażeń w wyniku ataku dronów oraz spadających odłamków.

Dwie osoby miały zginąć w wyniku trafienia w budynek mieszkalny, a trzecia w innym miejscu miasta.

Atak doprowadził do pożarów w dwóch blokach mieszkalnych. Służby ratunkowe ugasiły ogień, a mieszkańców uszkodzonych budynków ewakuowano.

Rosja regularnie informuje o ukraińskich uderzeniach na przygraniczne regiony. Biełgorod, położony kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, jest jednym z najczęściej atakowanych rosyjskich obwodów.

Wojna na Ukrainie. Putin żąda całego Donbasu

Prezydent Rosji Władimir Putin w zamian za zakończenie wojny żąda kapitulacji Ukrainy. Chce całego Donbasu, w tym terytoriów, których nie kontroluje rosyjska armia.

Według agencji AFP, która powołuje się na dane amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), gdyby Kijów spełnił warunki Moskwy, Rosja bez walki zyskałaby terytorium o powierzchni ok. 2300 km2 – niemal tyle, co Luksemburg (2590 km2), najbogatszy kraj UE.

Wojska rosyjskie atakują Ukrainę od 22 lutego 2022 r. To dłużej niż Armia Czerwona walczyła w II wojnie światowej, znanej w Rosji jako Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945.

Czytaj też:

Finlandia nie przekaże Ukrainie rakiet Patriot. Podano powód