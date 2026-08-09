Otwarcie cieśniny Ormuz. Iran stawia warunki

Poinformował o tym w sobotę (8 sierpnia) rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hossein Mohebi. Według niego porozumienie Iranu z Omanem w sprawie organizacji żeglugi w cieśninie Ormuz samo w sobie nie wystarczy do jej otwarcia.

Mohebi podkreślił, że decyzja o wznowieniu swobodnej żeglugi przez cieśninę jest uzależniona od spełnienia przez Waszyngton warunków przedstawionych przez Teheran, który domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi informował wcześniej, że rozmowy z Omanem w sprawie tranzytu i zarządzania żeglugą przez Ormuz są bliskie porozumienia.

Jednocześnie przedstawiciel irańskich władz ds. bezpieczeństwa Mohammad Bagher Zolghadr przedstawił warunki, które USA miałyby spełnić przed wznowieniem ruchu. Obejmują one m.in. zniesienie amerykańskiej blokady morskiej i sankcji, wycofanie sił USA z regionu, uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów oraz rekompensatę za straty poniesione przez Iran w wyniku wojny.

Blokada cieśniny Ormuz winduje ceny surowców

Stanowisko Teheranu komplikuje wysiłki na rzecz przywrócenia żeglugi przez cieśninę, przez którą przebiega jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. W ostatnich miesiącach ograniczenie ruchu w Ormuzie wywoływało obawy o bezpieczeństwo dostaw energii oraz wywindowało światowe ceny surowców.

W sobotę władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały, że w rejonie cieśniny Ormuz Iran zaatakował pociskiem statek należący do państwowego koncernu ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). Według władz ZEA nikt nie został poszkodowany.

Wojna USA z Iranem. Kruchy rozejm Trumpa

Konflikt w Zatoce Perskiej trwa od pięciu miesięcy i kosztował już USA prawie 38 mld dolarów oraz życie kilkunastu amerykańskich żołnierzy (oficjalne dane Pentagonu mówią o 18 poległych).

Choć w kwietniu uzgodniono zawieszenie broni, to wciąż nie udało się wypracować trwałego porozumienia pokojowego kończącego wojnę.

W lipcu USA dokonały kilkunastu nalotów na cele w Iranie, w odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki m.in. na Bahrajn i Kuwejt.

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