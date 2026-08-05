Ropa tanieje kolejny dzień z rzędu. Nowa zapowiedź Trumpa

Prezydent USA Donald Trump zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta „bardzo szybko”. W przeciwnym razie – jak powiedział – Iran zostanie "bardzo mocno uderzony". Zasugerował, że porozumienie może zostać osiągnięte do czwartku.

– Prowadzimy bardzo dobre rozmowy – zapewnił Donald Trump.

Cieśnina Ormuz ponownie otwarta? Trump zapowiada

Prezydent USA dodał, że Teheran chce osiągnąć porozumienie, a jego zawarcie może nastąpić "jutro lub pojutrze".

Portal Axios, powołującego się na "źródła regionalne", poinformował, że między Iranem a Sułtanatem Omanu toczą się dyskusje na temat tymczasowego, 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez cieśninę Ormuz.

Ceny ropy w dół

Ropa naftowa tanieje trzeci dzień z rzędu. To reakcja na oznaki postępów w dążeniu do porozumienia w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 75,09 USD – mniej o 0,90 proc. Z kolei brent na ICE na X jest wyceniana po 78,89 USD za baryłkę – mniej o 0,59 proc.

Rząd zakończył pakiet CPN. Drożyzna na stacjach paliw

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

W tym tygodniu – według analityków reflex.com.pl – średnia cena benzyny bezołowiowej 95 to średnio 7,55 zł/l, co oznacza wzrost o 0,04 zł/l w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Benzyna bezołowiowa 98 – 8,35 zł/l (wzrost o 0,05 zł/l). Olej napędowy kosztuje średnio 8,19 zł/l (więcej 0,16 zł/l). Cena autogazu pozostanie bez zmian – 3,11 zł/l.

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