"Pan prezydent dał wyraźny sygnał". Oto co zrobi Nawrocki w sprawie rozłamu w PiS

Rzecznik prezydenta był w środę gościem Polsatu News. Rafał Leśkiewicz był pytany o stosunek Karola Nawrockiego do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, a więc partii, która w 2025 roku udzieliła mu poparcia w wyborach prezydenckich.

– Pan prezydent przede wszystkim dał wyraźny sygnał, mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, że będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami konserwatywnymi, które chcą coś zmienić w Polsce, które chcą proponować rozwiązania dobre dla Polski. A pan prezydent też będzie szukał sojuszników wśród tych środowisk, proponując swoje rozwiązania prawne – powiedział Leśkiewicz i podkreślił, że prezydent nie zamierza wchodzić w spór polityczny w partii.

Jednocześnie rzecznik wskazał, że Karol Nawrocki będzie rozmawiał zarówno z przedstawicielami PiS, jak i Rozwoju Plus. Przypomniała, że członkowie obu środowisk zasiadają w prezydenckich radach, w których "kryterium doboru były przede wszystkim kompetencje, doświadczenie, polityczne, zawodowe, a nie to, do jakiej frakcji poszczególna osoba należy".

– Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej i w rozumieniu politycznym pan prezydent nie wchodzi w spory partyjne, wewnątrzpartyjne, natomiast szuka sojuszników dla ważnych spraw. Dla spraw, które proponuje, dla propozycji ustawowych, które proponuje, rozwiązań prawnych, które proponuje – powiedział.

Rozłam w PiS

W piątek (24 lipca) prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Morawiecki i stojąca za nim grupa posłów "zrezygnowali z członkostwa w partii", ponieważ nie podpisali deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń. Termin na złożenie tzw. lojalki minął 23 lipca, a Kaczyński oznajmił, że "jest w jakimś sensie po wszystkim".

Morawiecki poinformował w środę (29 lipca) na konferencji prasowej w Sejmie o powstaniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus w składzie: 40 posłów i jeden senator.

W poniedziałek (3 sierpnia) były premier zapowiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na YouTube, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.

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