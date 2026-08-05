Cejrowski: Wreszcie widać, jak Fauci wszystkich okłamał. Lisicki: Sypie się opowieść o pandemii

W ub. środę dr Fauci, który odegrał kluczową rolę w nakładaniu tzw. restrykcji, lockdownów i kierowaniu działaniami USA w trakcie ogłoszonej tzw. pandemii COVID-19, stanął przed senacką Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych Kongresu USA.

Fauci odmówił jednak udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące tej sprawy.