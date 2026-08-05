Cejrowski: Wreszcie widać, jak Fauci wszystkich okłamał. Lisicki: Sypie się opowieść o pandemii

Na jaw wychodzą nowe fakty ws. działalności dr. Anthony'ego Fauciego, architekta obostrzeń covidowych na świecie. O bulwersującej sprawie rozmawiają w "Antysystemie" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski.
W ub. środę dr Fauci, który odegrał kluczową rolę w nakładaniu tzw. restrykcji, lockdownów i kierowaniu działaniami USA w trakcie ogłoszonej tzw. pandemii COVID-19, stanął przed senacką Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych Kongresu USA.
Fauci odmówił jednak udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące tej sprawy.
Źródło: DoRzeczy.pl