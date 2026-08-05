"Pamiętajcie o tym, wybierając polityków". Piosenkarka nie wytrzymała

Napływ imigrantów do hiszpańskiej Ceuty wzbudza przerażenie całej Europy. Do miasta, znajdującego się na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską, przybyło ok. 60 tys. migrantów. Ludzie przekraczali granicę zarówno na lądzie, jak i morzu. Na miejsce zostało wysłane wojsko.

Głos w sprawie migrantów postanowiła zabrać piosenkarka Dorota "Doda" Rabczewska.

Doda przerażona imigrantami w Hiszpanii. "Dla nas jeszcze jest szansa"

Doda opublikowała na swoim Instagramie serię nagrań z nielegalnymi imigrantami, którzy wdarli się na terytorium Hiszpanii. Widać na nich agresywne gesty i zachowania, m.in. nagranie z ludźmi uciekającymi przed mężczyzną z nożem. "Imigranci nie zapominają też o sporcie, to ważne, żeby z lokalsami robić poranne przebieżki z nożem" – komentowała ironicznie artystka.

"Jest też chwila na nieudane flirty" – opisała nagranie, na którym imigrant atakuje młodą kobietę.

"No i wielka parapetówka pod hasłem "drzwi otwarte" – dodała w komentarzu do wideo, gdzie grupa migrantów siłą wdziera się do domów mieszkańców.

– Boże, jak ja dziękuję, że mieszkam w Polsce. Dzięki Bogu, że są tu jeszcze ludzie, którzy trzeźwo myślą i naprawdę dziękuję z całego serca tym, którzy bronią granic – podkreśliła piosenkarka w nagraniu na InstaStories.

"Dla Hiszpanii jest za późno, dla nas jeszcze jest szansa. Pamiętajcie o tym, wybierając polityków" – dodała w kolejnej relacji.

Później opublikowała jeszcze jedno nagranie, na którym wyjaśniła, że każda osoba ma prawo wyrażać swoje poglądy, związane z bezpieczeństwem kraju, w którym żyje i nie świadczy to o żadnych preferencjach politycznych. Doda podkreśliła, że "brzydzi się polityką" i nie ma zamiaru czynnie angażować się po stronie jakiejkolwiek partii.

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