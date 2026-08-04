Szydło o sytuacji w PiS: Apeluję, żeby nie przekroczyć pewnej granicy

Szydło była pytana we wtorek (4 sierpnia) w Radiu Zet o ewentualną współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego.

– Nie chcę przesądzać, jak będą toczyły się wypadki, to będą decyzje autonomiczne naszych kolegów, ale ja wierzę w to, że nawet jeśli wystartują z osobnej listy, a być może ze wspólnej, to będziemy dalej rozmawiać o współpracy i możliwości powołania jednego rządu – stwierdziła.

Tłumaczyła, że nie postrzega członków Rozwoju Plus "jako osoby, które zdradziły poglądy czy zdradziły nasze założenia, które są fundamentem PiS". Przypomniała o swojej współpracy z Morawieckim w ramach rządu i apelowała o zachowanie spokoju.

Szydło: Naszym celem jest odsunięcie Tuska od władzy. Nie zrobimy tego podzieleni

– Teraz jest czas, gdzie są duże emocje, ludzie się zastanawiają, co robić, a ja chcę zaapelować i powtarzam, żeby nie przekroczyć pewnej granicy i nie powiedzieć jednego słowa za dużo – podkreśliła była premier.

– Naszym celem jest odsunięcie (Donalda) Tuska od władzy, nie zrobimy tego podzieleni. Sądzę, że te emocje, które teraz są, nie ukrywam duże wśród naszych kolegów, opadną i dojdziemy do porozumienia – zaznaczyła.

Rozłam w PiS. Kaczyński: Jest po wszystkim

W piątek (24 lipca) prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Morawiecki i stojąca za nim grupa posłów "zrezygnowali z członkostwa w partii", ponieważ nie podpisali deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń. Termin na złożenie tzw. lojalki minął 23 lipca, a Kaczyński oznajmił, że "jest w jakimś sensie po wszystkim".

Morawiecki poinformował w środę (29 lipca) na konferencji prasowej w Sejmie o powstaniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus w składzie: 40 posłów i jeden senator.

W poniedziałek (3 sierpnia) były premier zapowiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na YouTube, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.

Mateusz Morawiecki został przez Jarosława Kaczyńskiego namaszczony na szefa rządu PiS i był nim przez sześć lat (2017-2023), zastępując Beatę Szydło, która sprawowała urząd premiera w latach 2015-2017.

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