Mocny wpis Szydło o Sanchezie. "Samolubna to jest Hiszpania"

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaapelował do Brukseli o wspólną reakcję na kryzys migracyjny w Ceucie. W liście przesłanym do szefowej KE Ursuli von der Leyen i przewodniczącego RE Antonio Costy, premier skrytykował tych unijnych partnerów, którzy chcą wyłączenia jego kraju z systemu Schengen.

W datowanym na sobotę liście Sanchez wyraził niezadowolenie ze sposobu, w jaki część europejskich rządów zareagowała na kryzys migracyjny w Ceucie. Premier Hiszpanii podkreśla, że reakcja unijnych partnerów na wydarzenia w Ceucie była, jak sam zaznacza, bardzo zróżnicowana. Większość państw wyraziła solidarność i zaoferowała Hiszpanii pomoc, podczas gdy inne skupiły się na krytyce Madrytu, a nawet sugerowały czasowe wykluczenie kraju ze strefy Schengen.

Serwis Euronews podkreśla, że treść listu wyraźnie nawiązuje do stanowiska premier Włoch Giorgii Meloni. Hiszpański premier tłumaczy tego rodzaju reakcje uprzedzeniami, dezinformacją, brakiem wiedzy lub polityczną kalkulacją. Określa je jako egoistyczne, prowadzące do polaryzacji i sprzeczne z prawem europejskim.

Szydło: Furia u Sancheza

Postawę Pedro Sancheza krytycznie oceniła europoseł PiS Beata Szydło. "Hiszpański lewicowy premier Sanchez najpierw, przez swoją skrajnie nieodpowiedzialną politykę wobec migrantów, stworzył gigantyczny kryzys na granicy Unii Europejskiej, a teraz oburza się na reakcję innych krajów UE. 22 europejskich szefów rządów we wspólnym liście domaga się od Komisji Europejskiej natychmiastowych działań w kwestii powstrzymania napływu migrantów na terytorium Hiszpanii. Nic dziwnego, ostatnimi wydarzeniami jest wstrząśnięta cała Europa. W liście zasugerowano, że Hiszpania powinna się liczyć z odcięciem od Strefy Schengen" – zauważa była premier RP.

"Wywołało to furię u Sancheza, który zarzucił pozostałym krajom Unii 'samolubność'. Samolubna to jest Hiszpania, która swoją polityką stworzyła zagrożenie dla całej Unii, a teraz nie potrafi poradzić sobie z sytuacją" – podsumowała Szydło.

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