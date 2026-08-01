Migranci zalewają Europę. Meloni ogłasza nową inicjatywę

Decyzja ws. zawieszenia umowy z Schengen została podjęta podczas piątkowego posiedzenia włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, po tym jak w czwartek premier Giorgia Meloni oraz jej rząd wyrazili polityczne poparcie dla takiego kroku. Tymczasowe zawieszenie zasad strefy Schengen wynika z obaw związanych z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie.

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nakazało zamknięcie morskich i lotniczych granic kraju z Hiszpanią, czasowo zawieszając obowiązywanie zasad swobodnego przepływu osób w ramach strefy Schengen między oboma państwami. Taki krok został zapowiedziany już w czwartek wieczorem przez premier Giorgię Meloni oraz wicepremierów Antonio Tajaniego i Matteo Salviniego po tym, jak do hiszpańskiej enklawy Ceuta w Afryce Północnej dotarły tysiące migrantów.

List otwarty ws. ochrony granic. Meloni ujawnia szczegóły

Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała w sobotę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, kolejny ruch w tej sprawie.

"Obrazy napływające z Ceuty po raz kolejny pokazały, jak pilna jest europejska odpowiedź na imigrację nielegalną" – napisała na portalu X szefowa włoskiego rządu.

Jak zaznaczyła Meloni, "dlatego Włochy, wraz z Danią, zainicjowały list otwarty podpisany przez 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej, który wzywa do wspólnych działań w celu wzmocnienia granic zewnętrznych, zwalczania nielegalnej imigracji, walki z przemytnikami ludzi, usprawnienia deportacji oraz wyeliminowania wszelkich czynników, które mogłyby zachęcać do nowych nielegalnych wjazdów".

Premier Włoch podkreśliła, że "to ważny sygnał: linia, którą Włochy od dawna popierają, jest dziś podzielana przez coraz więcej narodów europejskich".

"Obrona zewnętrznych granic Unii nie jest interesem jednego narodu. Jest wspólną odpowiedzialnością Europy" – dodała Giorgia Meloni.

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