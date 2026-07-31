Hiszpania wciąż nie została wyrzucona ze Strefy Schengen, mimo że tamtejszy rząd nie tylko chroni granic Europy, bo nie stopuje nielegalnej migracji, ale celowo zaprasza na swoje terytorium kolejne setki tysięcy Afrykańczyków. Hiszpańskie władze legalizują właśnie status części nielegalnych imigrantów. Zgodnie z przewidywaniami i alarmami zarówno hiszpańskiej opozycji, jak i wielu innych ośrodków politycznych czy medialnych, okazało się, że przybyszów chętnych do legalizacji pobytu jest znacznie więcej, niż głosiły hiszpańskie władze – nie pół miliona, tylko nawet ponad trzy miliony, a na tym nie koniec.

Ponadto hiszpański rząd musiał skierować wojsko do Ceuty po tym, jak w ciągu ostatnich dni do eksklawy w Afryce Północnej przedostały się tysiące nielegalnych przybyszów z Maroka. Według różnych szacunków granicę mogło przekroczyć od 1,5 tys. do nawet 3 tys. przybyszów. Nielegalni migranci dostawali się do miasta przede wszystkim drogą morską, opływając falochron Tarajal, będący przedłużeniem lądowej granicy między Marokiem a Hiszpanią.

Socjalizm i masowa migracja. Michta ostrzega: Unia Europejska się rozpadnie

Ceniony amerykański politolog polskiego pochodzenia, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego oraz NATO po raz kolejny zwrócił uwagę, że Stary Kontynent pod obecnym kierownictwem politycznym zmierza prostą drogą do autodestrukcji.

"Europa stanowi około 9 proc. populacji świata, ale odpowiada za znacznie więcej niż połowę wszystkich wydatków socjalnych na świecie. Jeśli zastanowisz się, dlaczego migranci nieustannie napływają do Europy, to jest to główny powód. Jeśli rządy europejskie będą kontynuować obecną politykę polegającą na prostym wchłanianiu tych fal migrantów raz za razem, Unia Europejska się rozpadnie".

Czytaj też:

Nowy premier Wielkiej Brytanii rozważa delikatne zmniejszenie socjalizmu Czytaj też:

Korwin-Mikke: Obaliliśmy PRL i jest jeszcze gorzej