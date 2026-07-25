Chcieli zachować jak najwięcej nielegalnych migrantów. Wyciekła notatka z końcówki prezydentury Bidena

Chodzi między innymi o Gwatemalczyków, Ekwadorczyków, Nikaraguańczyków i Wenezuelczyków. Mowa o okresie już po wyborczej wygranej Donalda Trumpa w 2024 roku, ale jeszcze przed objęciem przez niego urzędu.

Masowa migracja za prezydentury Bidena

W trakcie rządów administracji Joe Bidena do Stanów Zjednoczonych na masową skalę wpuszczano nielegalnych imigrantów – z Ameryki Południowej, ale także z najrozmaitszych państw innych regionów świata, w tym z państw muzułmańskich. Docelowo osoby te miały powiększać bazę wyborczą Partii Demokratycznej. Niektórzy przedstawiciele tej partii otwarcie zapowiadali, że będą utrudniać zapowiadaną przez Trumpa operację deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia.

Ujawniono notatkę. Zachować w USA jak więcej cudzoziemców

Senator Republikanów z Missouri Eric Schmitt ujawnił notatkę z Białego Domu z ostatnich dni urzędowania Joe Bidena. Wynika z nich, że władze planowały jeszcze bardziej rozszerzyć tymczasowy status ochrony (TPS) na ponad trzy miliony nielegalnych imigrantów.

Program TPS jest przeznaczony dla osób pochodzenia zagranicznego doświadczających kryzysów, takich jak niestabilne warunki polityczne lub klęski żywiołowe. Prezydent Trump próbował zakończyć "tymczasowe" przepisy wobec Haitańczyków, Nepalczyków, Salwadorczyków i Sudańczyków – z uwagi na bardzo wysoką przestępczość ze strony osób tych narodowości, pozwy wysuwane przez organizacje proimigracyjne udaremniły sądowo większość prób.

Schmitt: Nadużycie programu tymczasowego statusu ochronnego

– Moje śledztwo ujawniło, że Biały Dom pod rządami Bidena próbował zatrzymać miliony nielegalnych imigrantów w naszym kraju, nadużywając programu tymczasowego statusu ochronnego – powiedział w piątek senator Schmitt na antenie Fox News.

– Po tym, jak Amerykanie zagłosowali za obietnicą prezydenta Trumpa o zakończeniu afery TPS, administracja Bidena próbowała podważyć wolę narodu amerykańskiego. To była masowa amnestia na mocy dekretu. Ameryka jest dla Amerykanów i jest naszym domem – nie jest stałym obozem dla uchodźców – powiedział Republikanin.

W notatce argumentowano, że przyznanie TPS potencjalnie ochroni wiele bezbronnych osób przed masowymi deportacjami planowanymi przez prezydenta elekta Trumpa. Autorzy twierdzili, że te zabezpieczenia prawdopodobnie utrzymają się w sądzie, i są gotowi prowadzić spory sądowe w przypadku prób zakończenia lub spowolnienia wdrażania TPS w określonych krajach przez administrację Trumpa.

W notatce wskazano, że wcześniejsze procesy federalne wszczęte przez adwokatów za pierwszej administracji Trumpa skutecznie powstrzymały jej wysiłki zmierzające do zamknięcia TPS, choć w dużej mierze wynikało to z braku przedstawienia dowodów faktycznych uzasadniających zamknięcie, co można by naprawić.

Senator: Chcieli uniemożliwić deportacje

Schmitt powiedział, że otrzymał notatkę od archiwisty Stanów Zjednoczonych Edwarda Forsta, korzystając ze swoich uprawnień jako przewodniczącego Podkomisji ds. Konstytucji Senackiej Komisji Sądownictwa.

– Biden próbował przekształcić TPS w tarczę deportacyjną dla 3,1 miliona osób, chronić członków partii Tren de Aragua i wpędzić prezydenta Trumpa w wieloletni proces sądowy – powiedział senator, dodając, że posunięcie to jest jawną zdradą "woli ludu", który w poprzednich wyborach odsunął od władzy liberalnych Demokratów.

– Najbardziej niepokojące jest to, że »starsi doradcy« Bidena zalecili mu stworzenie 2,1 miliona NOWYCH kandydatów na stanowiska TPS w ostatnich tygodniach jego prezydentury, mimo że przyznał, iż rozpatrzenie wniosków o TPS zajmuje 6 miesięcy – dodał Schmitt. Jak dodał, na szczęście do tego nie doszło, a administracja Trumpa konsekwentnie prowadzi operację największej w historii USA deportacji nielegalnych imigrantów.

Ostatecznie propozycje zawarte w notatce nie zostały w pełni wdrożone, to dokument pokazuje działania proimigracyjne, w sytuacji gdy Trump przygotowywał się do powrotu do Białego Domu z obietnicą masowych deportacji.

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