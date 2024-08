16 stanów pozywa administrację Bidena. "Przekształcają USA w kraj bez granic"

Szesnaście stanów, w których w większości rządzą Republikanie, pozywa administrację Joe Bidena w reakcji na program zwolnień warunkowych, zapewniający ochronę przed deportacją nielegalnym imigrantom będącym w związkach małżeńskich z obywatelami Stanów Zjednoczonych.

Pozew wystosowały: Teksas, Idaho, Alabama, Arkansas, Floryda, Georgia, Iowa, Kansas, Luizjana, Missouri, Dakota Północna, Ohio, Karolina Południowa, Dakota Południowa, Tennessee i Wyoming.

Republikanie alarmują, że w praktyce administracja Joe Bidena i Kamali Harris uruchomiła nową "amnestię" dla nielegalnych migrantów, której Kongres USA nigdy nie zatwierdził.

16 stanów pozywa administrację Bidena

Stany pozywają administrację federalną w związku z zasadą ogłoszoną w czerwcu przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), która umożliwia zwolnienie warunkowe i ścieżkę do stałego pobytu dla niektórych nielegalnych małżonków imigrantów obywateli USA.

Stany wskazują, że dochodzi do złamania prawa federalnego, które zabrania nielegalnym imigrantom uzyskiwania świadczeń imigracyjnych, w tym stałego statusu, bez wcześniejszego opuszczenia kraju i ponownego przyjęcia. Stany te argumentują Departament Bezpieczeństwa Krajowego chce umożliwić ponad 1,3 miliona ludzi przebywających w USA nielegalnie, nabycie zielonej karty, a następnie obywatelstwa. Stanowi to obejście procedur ustanowionych przez Kongres.

Paxton: Przekształcają USA w kraj bez granic

Działania administracji Joe Bidena są szczególnie niebezpieczne dla stanów południowych, m.in. Teksasu.

– Pod rządami Joe Bidena i Kamali Harris rząd federalny aktywnie pracuje nad przekształceniem Stanów Zjednoczonych w naród bez granic i kraj bez praw. Nie pozwolę na to – oznajmił w oświadczeniu prokurator generalny Teksasu Ken Paxton. – Nowe obejście zwolnienia warunkowego Bidena jednostronnie przyznaje możliwość obywatelstwa niesprawdzonym obcokrajowcom, których pierwszym czynem na amerykańskiej ziemi było złamanie naszych praw. Narusza to Konstytucję i aktywnie pogarsza katastrofę nielegalnej imigracji, która szkodzi Teksasowi i naszemu krajowi, podczas gdy administracja zaprzecza jakiejkolwiek odpowiedzialności za kryzys graniczny – podkreślił.

America First Legal: Bezczelne bezprawie

Stephen Miller, prezes organizacji America First Legal, nazwał tę zasadę "bezczelnie bezprawną".

– Od czasu naszego założenia ponad trzy lata temu, America First Legal przewodziło walce sądowej przeciwko programowi otwartych granic Bidena i Harris. Wielokrotnie składaliśmy pozwy, aby walczyć z ich katastrofalną polityką. Dzisiaj jesteśmy dumni, że możemy reprezentować koalicję 16 stanów w pozwie o zablokowanie niekonstytucyjnego programu amnestii Bidena-Harris – powiedział.

– Ta amnestia wykonawcza daje ponad milionowi nielegalnych imigrantów status prawny, zezwolenia na pracę i ścieżkę do głosowania w obywatelstwie. Jest to bezczelnie bezprawne, śmiertelny akcelerator zgubnej inwazji na granicę i wykorzystamy wszelkie legalne narzędzia, aby to powstrzymać – dodał.

Dostępne nawet dla nielegalnych imigrantów z postępowaniem deportacyjnym

Zgodnie z wytycznymi Służby Imigracyjnej i Obywatelstwa Stanów Zjednoczonych (USCIS), aby móc skorzystać z nowego programu "Keeping Families Together", małżonek musi fizycznie przebywać w Stanach Zjednoczonych przez 10 lat "bez konieczności ubiegania się o wizę lub zwolnienia warunkowego", "nie mieć karalności, która mogłaby go dyskwalifikować, i nie być w inny sposób uznawanym za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa granic" oraz przejść kontrolę przeszłości.

Pasierbowie obywateli USA, niebędący obywatelami Stanów, muszą być osobami poniżej 21 roku życia od czerwca ubiegłego roku, kiedy to po raz pierwszy ogłoszono decyzję wykonawczą; muszą mieć rodzica niebędącego obywatelem USA, który zawarł związek małżeński z obywatelem USA przed czerwcem; oraz nie mogą mieć karalności, która mogłaby dyskwalifikować ich z ubiegania się o świadczenie.

Jednak wymogi dotyczące historii kryminalnej także mają zastrzeżenie. USCIS dodał, że wnioskodawca z karalnością może uzyskać kwalifikację, "wykazując pozytywne czynniki, które można wziąć pod uwagę przy przezwyciężaniu tego domniemania i wykazując, że uzasadniają one korzystne wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych".

Ponadto, zgodnie ze stroną internetową USCIS, nielegalni imigranci, wobec których toczy się postępowanie deportacyjne, mogą nadal ubiegać się o zwolnienie warunkowe w ramach tego procesu.

Czytaj też:

Trump z rodzinami ofiar nielegalnych imigrantów w Arizonie. Wskazał pierwszą grupę do deportacjiCzytaj też:

Kennedy Jr. na wiecu z Trumpem. "Koalicja w obronie wolności i bezpieczeństwa"