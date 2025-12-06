Fałszywy alarm w polskim mieście. Zawyły syreny

Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik poinformował na Facebooku, że uruchomienie sygnałów ostrzegawczych było spowodowane otrzymaniem informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak zaznaczył, aktywowano je "w związku z bieżącą sytuacją na Ukrainie".

Kto kazał włączyć syreny?

Tymczasem, jak ustaliło radio RMF FM, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie miało otrzymać ostrzeżenie z innego powiatu o tym, że jakiś obiekt zbliża się do miasta.

Proces weryfikacji zgłoszeni, również z udziałem Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, trwała prawie półtorej godziny. Ostatecznie zagrożenia nie potwierdzono, natomiast alarm odwołano.

Trwa wyjaśnianie okoliczności całego zdarzenia, również pod kątem ewentualnej celowej dezinformacji. Reporter RMF FM ustalił, że służby wojewody lubelskiego nie wydały polecenia uruchomienia sygnału ostrzegawczego. Sam wojewoda już zażądał przygotowania raportu przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie.

Atak Rosji. Polska poderwała myśliwce

Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku powietrznego przy użyciu dronów i rakiet na terytorium Ukrainy. W odpowiedzi Polska poderwała myśliwce.

"Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" – przekazało po godz. 4 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami obwód kijowski, razem ze stolicą Ukrainy. Na terytorium ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Do tej pory poinformowano o trzech osobach rannych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Czytaj też:

Pięć dni testów syren alarmowych w Warszawie. Ratusz wydał komunikatCzytaj też:

Alarm RCB w Lubelskiem, w miastach zawyły syreny. "Zagrożenie atakiem z powietrza"