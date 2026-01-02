Rosja planuje brutalny zamach. Pilne ostrzeżenie dla Amerykanów

Właśnie w tym okresie przypadają prawosławne obchody świąt Bożego Narodzenia. Według ukraińskich służb celem działań Kremla ma być zablokowanie rozmów pokojowych z udziałem Stanów Zjednoczonych oraz obarczenie Ukrainy odpowiedzialnością za rzekomy atak terrorystyczny.

Pretekst do zerwania rozmów pokojowych

Z informacji wywiadowczych wynika, że miejscem prowokacji może być obiekt o dużym znaczeniu symbolicznym taki jak świątynia lub inny ważny budynek, zlokalizowany na terytorium Rosji lub na okupowanych terenach Ukrainy. Operacja miałaby pociągnąć za sobą ofiary wśród ludności cywilnej i posłużyć jako pretekst do eskalacji działań militarnych oraz zerwania rozmów dyplomatycznych.

Ukraiński wywiad wskazuje, że Kreml już teraz przygotowuje opinię publiczną na zaostrzenie sytuacji, rozpowszechniając fałszywe informacje o rzekomym ataku na rezydencję Władimira Putina w Wałdaju. Według służb rosyjskie struktury mogą przejść od manipulacji medialnych do realnych działań zbrojnych. W scenariuszu prowokacji mają zostać wykorzystane szczątki zachodnich dronów bojowych, wcześniej przywiezione z linii frontu, które posłużą jako dowód domniemanego udziału Ukrainy. Wywiad w Kijowie apeluje do międzynarodowych mediów o szczególną ostrożność i skrupulatną weryfikację informacji publikowanych przez rosyjskie źródła, aby nie stać się narzędziem dezinformacji.

USA ponawiają ostrzeżenie dla swoich obywateli

W kontekście rosnących napięć Departament Stanu USA ponownie wydał ostrzeżenie, wzywając obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Rosji. W komunikacie podkreślono zwiększone ryzyko terroryzmu, bezprawnych zatrzymań oraz arbitralnego stosowania prawa przez rosyjskie władze.

Amerykańska dyplomacja informuje również, że możliwości pomocy konsularnej są skrajnie ograniczone. Ambasada USA w Moskwie funkcjonuje w okrojonym składzie, a konsulaty pozostają zamknięte. Obywatelom USA zaleca się unikanie korzystania z urządzeń elektronicznych i mediów społecznościowych, ponieważ należy zakładać, że komunikacja w Rosji jest monitorowana. Według ocen ukraińskich i amerykańskich służb nadchodzące dni mogą być szczególnie niebezpieczne, a planowana prowokacja ma służyć przede wszystkim politycznym celom Kremla.

Czytaj też:

"Zapłaci za ohydną rusofobię". Rosja znów grozi FinlandiiCzytaj też:

Putin wydał rozkaz. Oto cel Rosji na 2026 rok