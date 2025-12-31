Szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow poinformował, że przywódca Rosji Władimir Putin wydał rozkaz rozszerzenia do 2026 roku „strefy buforowej” w obwodach sumskim i charkowskim na Ukrainie, w pobliżu granicy z Rosją. Dodał, że dokonał inspekcji zgrupowania wojsk „Północ”.

Grupa „Północ” utworzona na początku 2024 roku działała na północnym wschodzie Ukrainy, starając się utworzyć bufor wzdłuż granicy i odeprzeć tam wojska ukraińskie.

Wypowiedzi generała Walerija Gierasimowa są następstwem zapowiedzi Rosji, że odpowie za rzekomą próbę ataku na rezydencję Putina. Kijów zaprzeczył tym oskarżeniom, twierdząc, że ich celem było storpedowanie rozmów pokojowych w obliczu zbliżającego się czwartego roku wojny na pełną skalę.

Władimir Putin wielokrotnie przedstawiał „strefę buforową” jako sposób na odsunięcie ukraińskich sił i broni od granic Rosji, powołując się na ostrzał transgraniczny i ataki dronów na takie regiony, jak Biełgorod i Kursk.

Kijów odrzucił pomysł Moskwy dotyczący „strefy buforowej”, twierdząc, że jest to pomysł, za pomocą którego Rosja usprawiedliwia dalsze ingerencje w terytorium Ukrainy.

Prezydent UkrainyWołodymyrZełenski nazwał plany Moskwy wobec Sum i Charkowa „szalonymi” i stwierdził, że spotkają się ze sprzeciwem, gdyż Ukraina broni tych regionów.

